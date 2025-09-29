Hà Nội tìm nhà đầu tư khu đô thị hơn 20.000 tỷ gần đại lộ Thăng Long

Hà Nội thông báo tìm nhà đầu tư thực hiện dự án khu chức năng đô thị Nam đại lộ Thăng Long, vốn hơn 20.246 tỷ đồng.

Theo thông báo của thành phố, dự án khu chức năng đô thị Nam đại lộ Thăng Long nằm tại phường Đại Mỗ có diện tích khoảng 75 ha, tổng vốn đầu tư 20.246 tỷ đồng. Hà Nội sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho dự án này trong quý cuối năm nay.

Về ranh giới, phía bắc dự án giáp đường gom đại lộ Thăng Long, phía đông cận kề khu vực dự kiến bố trí trụ sở các bộ ngành Trung ương và dân cư hiện hữu. Phía nam giáp sông Nhuệ và phía tây là tuyến đường quy hoạch rộng 21,25 m.

Dự án này nằm ngay gần nút giao giữa đại lộ Thăng Long và Lê Quang Đạo. Vị trí này cũng cách không xa hai khu đô thị của Vinhomes là Green Bay và Smart City.

Khu vực đầu đại lộ Thăng Long gần với Trung tâm hội nghị Quốc gia nhìn từ trên cao tháng 8/2024. Ảnh: Ngọc Thành

Theo quy hoạch được duyệt từ năm 2016, khu chức năng đô thị Nam đại lộ Thăng Long sẽ có các công trình biệt thự song lập, đơn lập và nhà ở liền kề cao 4-5 tầng. Ngoài ra, dự án cũng có trường học từ mẫu giáo đến trung học cơ sở.

9 tháng đầu năm nay, thị trường bất động sản thủ đô đón thêm 33 dự án bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn. Các dự án này sẽ cung cấp ra thị trường 30.364 sản phẩm. Tuy nhiên, hơn 80% trong số này là chung cư, với 24.556 căn hộ. Còn lại là các sản phẩm nhà thấp tầng chỉ khoảng 5.800 căn.

Theo dữ liệu của hãng tư vấn nghiên cứu thị trường CBRE, đến hết quý II, giá bán biệt thự, liền lề sơ cấp tại Hà Nội đạt bình quân 230 triệu đồng mỗi m2 đất (chưa gồm VAT, kinh phí bảo trì và chiết khấu). Mức này tăng gần 14% so cùng kỳ năm ngoái.

Với phân khúc chung cư, hãng dịch vụ bất động sản Savills thông tin giá chào bán chung cư sơ cấp tại thủ đô bình quân đạt 91 triệu đồng mỗi m2 đến cuối tháng 6, tăng 40% theo năm. Phân khúc trên 4 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 67%, còn căn hộ dưới 2 tỷ tiếp tục vắng bóng.

