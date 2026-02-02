Hà Nội tìm nhà đầu tư dự án nhà xã hội hơn 1.900 tỷ đồng

Bộ Quốc phòng đang tìm nhà đầu tư xây dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang, quy mô gần 1.000 căn, vốn trên 1.900 tỷ đồng tại quận Bắc Từ Liêm (cũ).

Dự án nhà ở xã hội này có quy mô gần 4,3 ha, nằm tại hai ô quy hoạch thuộc quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị Thượng Cát, phường Tây Tựu (thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ). Trong đó, ô đất ký hiệu III-NOXH2 có diện tích hơn 1,7 ha, gồm tòa nhà cao 9 tầng với một hầm. Nguồn cung dự kiến 420 căn, dân số tối đa 1.160 người.

Ô đất III-NOXH3 có quy mô hơn 2,2 ha, trong đó 20% diện tích được bố trí xây nhà ở thương mại. Tòa nhà cao 9 tầng, một hầm, dự kiến cung cấp 560 căn hộ, đáp ứng nhu cầu cho 1.481 người.

Khu đất triển khai dự án hiện chủ yếu là đất nông nghiệp của người dân. Dự án dự kiến giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng trong năm nay và hoàn thành vào 2028. Tổng vốn đầu tư khoảng 1.925 tỷ đồng.

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư trước 16h30 ngày 20/2.

Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng.

Năm ngoái, thành phố hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong 2026.

Ngọc Diễm