Hà Nội tìm chủ đầu tư khu đô thị hơn 3.000 tỷ đồng gần dự án Olympic

Khu đô thị mới Liên Ninh tại xã Ngọc Hồi có diện tích 30 ha, vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng được đấu thầu chọn nhà đầu tư.

Sở Tài chính Hà Nội vừa có thông báo mời nhà đầu tư quan tâm thực hiện Khu đô thị mới Liên Ninh, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì (nay thuộc xã Ngọc Hồi). Dự án sẽ chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu.

Khu đô thị nằm ở phía nam thành phố, cách công viên Yên Sở khoảng 9 km, hồ Hoàn Kiếm 16 km. Khu vực này gần khu đô thị thể thao Olympic và vị trí quy hoạch ga Ngọc Hồi.

Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khu đô thị này khoảng 30 ha gồm công trình nhà ở, công viên, trường học..., với quy mô dân số khoảng 4.500 người. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 3.100 tỷ đồng.

Dự án hoạt động 50 năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Khu đô thị được kỳ vọng tạo nguồn thu ngân sách từ đấu thầu quyền sử dụng đất, góp phần tạo diện mạo mới cho xã Ngọc Hồi.

Thời gian qua, khu vực phía nam Hà Nội nổi lên là tâm điểm mới thu hút loạt dự án khu đô thị, nhà ở. Bên cạnh dự án Olympic của Vingroup, thành phố còn mời đầu tư nhiều dự án khác như khu đô thị Nam Chính ở xã Phú Xuyên với quy mô vốn hơn 2.000 tỷ đồng. So với các khu vực khác, bất động sản phía nam Thủ đô sở hữu nhiều lợi thế như mặt bằng giá thấp hơn, quỹ đất dồi dào cùng nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai.

