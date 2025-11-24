Hà Nội thu tiền sử dụng đất tăng 167%

10 tháng đầu năm, thành phố thu ngân sách 89.000 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất, tăng 167% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2025 của UBND TP Hà Nội, tính đến hết tháng 10, thành phố thu vượt dự toán ngân sách hơn 10%, đạt gần 568.000 tỷ đồng. Con số này tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 89.000 tỷ đồng, tăng 167% so cùng kỳ năm trước. Đà tăng này mạnh nhất, vượt mức tăng trưởng của các nguồn thu khác như nội địa, xuất nhập khẩu hay dầu thô.

Con số này phần nào cho thấy đà tăng trưởng tích cực của thị trường địa ốc Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận loạt dự án bất động sản triển khai, thúc đẩy nguồn thu tăng vọt.

Trước đó, theo báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, một số dự án đóng góp tiền sử dụng đất lớn tại Thủ đô, như Vin Đan Phượng (12.000 tỷ đồng), khu đô thị Ciputra (13.600 tỷ), Sunshine Grand Capital (4.600 tỷ), khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (1.600 tỷ)...

Ước tính cả năm 2025, tổng thu ngân sách của Hà Nội đạt khoảng 642.000 tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm ngoái.

Bất động sản trung tâm Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Về chi ngân sách, Hà Nội cho biết tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm như vành đai 4, dự án lĩnh vực y tế, giáo dục... Một số công trình lớn đã được khởi công như ba cây cầu Ngọc Hồi, Vân Phúc, Thượng Cát và hệ thống cao tốc vành đai 4.

Thành phố cũng đẩy mạnh giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội... Lũy kế giải ngân dự án dùng vốn đầu tư công của thành phố tính đến cuối tháng 10 là gần 50.800 tỷ đồng, tương đương 54% kế hoạch.

Để giải ngân vốn công đạt 100% kế hoạch, thành phố cho biết tiếp tục yêu cầu các đơn vị và địa phương tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Năm nay, thành phố đặt mục tiêu xây dựng cơ bản 282 dự án, trong đó có 49 dự án mới, còn lại là chuyển tiếp.

Liên quan tới vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Hà Nội thu hút 4 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm. Mức này tăng 141% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó có 351 dự án đăng ký mới, 124 dự án điều chỉnh tăng vốn. Thu hút FDI của Thủ đô ước đạt 4,1 tỷ USD năm nay, tăng 30%.

Ngọc Diễm