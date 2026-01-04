Hà Nội thu ngân sách hơn 700.000 tỷ đồng năm 2025

Năm 2025, tổng thu ngân sách của Thủ đô tiếp tục lập kỷ lục với 704.579 tỷ đồng, tăng hơn 37% so với năm trước đó.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, năm ngoái, thành phố lần đầu thu ngân sách vượt mốc nửa triệu tỷ đồng.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội năm 2025 vượt 37% so với dự toán, lên gần 704.580 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay, và chỉ sau TP HCM (hơn 800.000 tỷ đồng).

Về cơ cấu nguồn thu, thu nội địa của Thủ đô đạt 662.281 tỷ đồng. Thu từ xuất, nhập khẩu đạt 38.897 tỷ đồng và dầu thô đạt 2.483 tỷ đồng.

Hồi cuối tháng 11, thành phố ước tính nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 89.000 tỷ đồng, tăng 167% so cùng kỳ năm trước. Đà tăng này mạnh nhất, vượt mức tăng trưởng của các nguồn thu khác như nội địa, xuất nhập khẩu hay dầu thô.

Con số này phần nào cho thấy đà tăng trưởng tích cực của thị trường địa ốc Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận loạt dự án bất động sản triển khai, thúc đẩy nguồn thu tăng vọt.

Ở chiều ngược lại, Thủ đô chi ngân sách 155.734 tỷ đồng, tăng 46% so với 2024. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 85.038 tỷ đồng, vượt khoảng 1,6% dự toán được Chính phủ giao, chi thường xuyên trên 70.544 tỷ.

Với kết quả này, ngân sách Hà Nội cơ bản bảo đảm cân đối nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và hoạt động của các cấp, các ngành. Đây cũng là yếu tố góp phần giúp tăng trưởng kinh tế thành phố (GRDP) đạt 8,16%.

Năm 2026, Hà Nội được giao dự toán thu ngân sách 650.111 tỷ, chi ngân sách địa phương hơn 236.000 tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu GRDP tăng 11% trở lên, tạo nền tảng cho tăng trưởng 2 chữ số giai đoạn 2026-2030.

Anh Tú