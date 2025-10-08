Hà Nội thu hồi khu đất vàng Nguyễn Trãi để làm dự án Vinhomes Smart City

Hơn 11 ha đất mặt đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình được thu hồi để triển khai khu chức năng đô thị.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thu hồi đất để giao nhà đầu tư triển khai khu chức năng đô thị - Vinhomes Smart City. Khu đất có diện tích 11 ha tại số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình (hay còn gọi là khu Cao - Xà - Lá).

Khu này trước đây là trụ sở, kho, cơ sở sản xuất thuộc quyền quản lý, sử dụng của 3 doanh nghiệp, gồm Xà phòng Hà Nội (Haso), Bột giặt LIX và Thuốc lá Thăng Long.

Trong đó, khu đất 223 và 223B rộng gần 4,48 ha, còn lại khu 235 Nguyễn Trãi trên 6,5 ha. Cuối năm ngoái, cả ba doanh nghiệp đã di dời nhà máy và bàn giao mặt bằng cho dự án mới.

Khu chức năng đô thị Vinhomes Smart City xây dựng trên khu đất này do liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần bất động sản Xavinco, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Thăng Long và Công ty TNHH Xalivico.

Trong đó, Công ty Xavinco được góp vốn bởi Vingroup (tỷ lệ 96,4%), công ty Xà phòng Hà Nội và công ty Địa ốc thành phố Hoàng Gia. Xavinco cũng góp vốn với Công ty bột giặt LIX thành lập công ty TNHH Xalivico.

Nhà máy của Công ty Thuốc lá Thăng Long tại số 235 Nguyễn Trãi, Hà Nội trước khi di dời, năm 2023. Ành: Ngọc Thành

Theo quy hoạch, trong 11 ha đất, có 5,2 ha đất ở để xây công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ với 3 tầng hầm, trên 1,73 ha dành cho cơ sở giáo dục (nhà trẻ, trường tiểu học). Dự án còn được bố trí hơn 1,5 ha xây văn phòng có lưu trú ngắn hạn và 0,45 ha cho công trình công cộng.

Thành phố yêu cầu liên danh nhà đầu tư thanh toán và bàn giao tài sản gắn liền với đất thuê. Cơ quan quản lý sẽ không giải quyết tranh chấp các hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê, góp vốn thành lập pháp nhân mới...

Đại diện liên danh Xavinco cần hoàn thiện thủ tục xác nhận mức tính tiền sử dụng, thuê đất cũng như giá trị quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội, trước khi triển khai dự án.

Ngọc Diễm