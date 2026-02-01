Hà Nội sẽ xây hơn 2 triệu căn nhà thương mại đến 2035

Thành phố đặt chỉ tiêu hoàn thành hơn 2 triệu căn nhà thương mại, tương ứng hơn 245 triệu m2 sàn trong một thập kỷ tới.

Hà Nội vừa điều chỉnh một loạt chỉ tiêu phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2030 tại nghị quyết mới thông qua. Theo đó, thành phố nâng chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân từ 32 m2 sàn một người lên tối thiểu 40 m2 đến 2030 và 45 m2 sau đó 5 năm. Việc điều chỉnh dựa trên sự thay đổi về dự báo GRDP, dân số đến 2030 theo đề án Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Theo Nghị quyết, chỉ tiêu phát triển với từng loại nhà ở cũng được điều chỉnh. Với nhà thương mại, thành phố phấn đấu xây hơn 1 triệu căn trong 5 năm tới, tương ứng 168 triệu m2 sàn. Đến 2035, mục tiêu xây nhà thương mại đạt hơn 2 triệu căn, tương ứng 245 triệu m2 sàn.

Ngoài ra, giai đoạn 2026-2030, thành phố cũng đặt ra yêu cầu xây các khu đô thị tích hợp đa mục tiêu, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa nhà thương mại, nhà xã hội, tái định cư theo nhu cầu thực tế. Chỉ tiêu đến 2030 là 290.000 căn và đạt 670.000 căn đến 2035.

Với nhà ở cho lực lượng vũ trang, chỉ tiêu hoàn thành đến 2030 là 58.800 căn, tương ứng 4 triệu m2 sàn.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu đến 2035 cải tạo toàn bộ nhà chung cư cũ, xây dựng lại tổng 40.000 căn.

Để đạt được mục tiêu trên, Thủ đô dự kiến bố trí gần 1.500 ha đất phát triển nhà xã hội và nhà ở đa mục tiêu trong 5 năm tới, riêng nhà cho lực lượng vũ trang có hơn 200 ha. Thành phố cũng sẽ đầu tư 1-2 khu nhà phục vụ chuyên gia, nhân tài và nhân lực công nghệ cao. Giai đoạn 2031-2025, quỹ đất xây nhà ở đa mục tiêu lên đến hơn 2.900 ha.

Nhu cầu vốn ước tính để xây quỹ nhà ở trên đạt gần 2,8 triệu tỷ đồng từ nguồn lực ngoài ngân sách, trong đó nhà thương mại chiếm hơn 70%, nhà đa mục tiêu trên 11%.

HĐND thành phố yêu cầu các dự án nhà ở, khu đô thị mới phải được quy hoạch theo hướng thông minh, văn minh, hiện đại, ứng dụng công nghệ số, có hệ thống đỗ xe thông minh, các điểm nạp, sạc điện cho ôtô, xe máy.

Trước đó, tại Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, thành phố đã đề xuất kêu gọi đầu tư để phát triển 5 khu đô thị mới với tổng mức đầu tư hơn 4 triệu tỷ đồng. Các dự án này tập trung ở khu vực Vành đai 4, phía bắc (Mê Linh, Đông Anh), phía đông (Gia Lâm) và phía tây (Hòa Lạc).

Chỉ tiêu phát triển nhà ở của Hà Nội đến 2030-2045:

Loại nhà ở Mục tiêu đến 2030 (căn) Mục tiêu đến 2035 (căn) Nhà thương mại 1.054.500 2.018.300 Đa mục tiêu 290.000 670.000 Nhà ở lực lượng vũ trang 58.800 58.800 Nhà dân tự xây 143.000 286.000 Cải tạo, xây dựng lại chung cư 20.000 40.000 Tổng 1.566.300 3.073.100

Ngọc Diễm