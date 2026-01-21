'Hà Nội sẽ thử nghiệm có kiểm soát mô hình quản trị mới'

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết Thủ đô sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới về quản trị, thể chế, tổ chức bộ máy, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Trung ương tổng kết thực tiễn.

Tham luận tại Đại hội Đảng XIV sáng 21/1, ông Phong cho biết Đảng bộ Hà Nội cam kết với Trung ương 4 vấn đề lớn, trong đó có việc tiên phong triển khai các mô hình mới phục vụ tổng kết, nhân rộng. Thành phố cũng xác định đi đầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ Thủ đô.

Theo ông Phong, Đảng bộ Hà Nội chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng và nhân dân về kết quả thực hiện, kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm; phấn đấu trở thành hình mẫu về đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, để Đảng bộ Thủ đô "xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước". "Hà Nội tiên phong cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam", ông nói.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, trình bày tham luận tại Đại hội Đảng XIV. Ảnh: TTXVN

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố hiện có gần 500.000 đảng viên, lớn nhất cả nước. Nhiệm kỳ vừa qua, Hà Nội đạt nhiều kết quả toàn diện, đột phá; kinh tế 5 năm tăng trưởng bình quân 6,57%/năm, riêng năm 2025 đạt 8,16%; quy mô nền kinh tế 63,5 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước.

Năm 2025, Hà Nội thu ngân sách 711.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 180 triệu đồng/người/năm. Thành phố tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn gồm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ngập úng, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Từ thực tiễn, ông Phong nêu bài học về tinh thần đoàn kết, quyết liệt, sâu sát, đặc biệt là tinh thần "6 dám": dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn. Ông nhấn mạnh với người đứng đầu cần "đứng mũi chịu sào", nhất là việc lớn, việc khó, chưa có tiền lệ.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn "Cả nước nhìn về Thủ đô ta...", ông Phong cho biết Hà Nội phải luôn gương mẫu, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước, phát triển theo nguyên tắc vừa khắc phục điểm nghẽn lâu năm, vừa bứt phá. Thành phố sẽ trả lời câu hỏi mà Tổng Bí thư Tô Lâm từng nêu: "Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển như thế nào để vừa giữ được hồn Thăng Long, vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu".

Đại biểu dự phiên họp sáng 21/1 Đại hội Đảng XIV. Ảnh: TTXVN

Theo định hướng được nêu, Hà Nội phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu; tổ chức lại không gian đô thị theo hướng đa trung tâm, đa cực, đa tầng, xanh, hài hòa, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Giai đoạn 2025-2030, Hà Nội phấn đấu tăng trưởng 11% mỗi năm.

Ông Phong cũng nhấn mạnh văn hóa là sức mạnh mềm cùng với bảo tồn và phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, lấy con người Hà Nội và văn hóa Thăng Long - Hà Nội tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. "Hà Nội sẽ là thành phố quốc tế, nơi hội tụ nhân tài, nguồn vốn và tri thức quốc tế", ông nói, đồng thời cho biết các mô hình phát triển mới của Thủ đô sẽ mang giá trị thử nghiệm, lan tỏa, đi trước một bước để Trung ương tổng kết.

Để quản lý một siêu đô thị, ông Phong cho rằng Hà Nội phải chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại với "đảng bộ số, chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, xã hội đồng thuận". Mọi nghị quyết sẽ hướng tới đo lường được kết quả, đánh giá được hiệu quả và điều chỉnh kịp thời.

