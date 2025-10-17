'Hà Nội sẽ giải quyết dứt điểm ô nhiễm, ùn tắc và ngập úng'

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết Hà Nội quyết tâm xử lý dứt điểm 4 vấn đề đô thị tồn tại lâu năm gồm ùn tắc, trật tự, ô nhiễm môi trường và ngập úng.

Chiều 17/10, tại phiên làm việc của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 18, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Ông cho biết chương trình được xây dựng trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bổ sung nhiều nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết. Mỗi nội dung đều xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra.

Trong 10 chương trình hành động cụ thể, trọng tâm là quy hoạch và phát triển đô thị - nông thôn. Thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo mô hình phát triển mới, quản lý phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Hà Nội sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, phát triển theo mô hình chùm đô thị đa cực, đa trung tâm, phát huy vai trò các đô thị vệ tinh gồm Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai và Phú Xuyên.

"Thành phố quyết tâm giải quyết dứt điểm 4 vấn đề đô thị tồn tại kéo dài gồm: ùn tắc giao thông; trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường nước, không khí; tình trạng ngập úng ở khu vực nội đô và ven đô", ông Thanh nhấn mạnh.

Giải thích thêm về quyết tâm này tại họp báo sau đại hội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết báo cáo chính trị trình Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra các tồn tại kéo dài, trong đó có ùn tắc, ô nhiễm và ngập úng. Ông nói thời gian qua, thành phố đã từng bước triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Trong lĩnh vực giao thông, Hà Nội đã khởi công 7 cây cầu qua sông Hồng từ đầu năm, đặt mục tiêu hoàn thiện các tuyến vành đai 1, 2, 2,5, 3, 3,5 và khởi công vành đai 5 để giảm tải khu vực nội đô.

Hà Nội cũng xây dựng đề án nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, coi phát triển đường sắt đô thị là trọng tâm. Tuyến số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) đã được khởi công, tuyến số 5 (Văn Cao - Trần Hưng Đạo) dự kiến khởi công cuối năm nay. Theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, đến năm 2035, Hà Nội sẽ hoàn thành khoảng 10 tuyến đường sắt đô thị, khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ.

Thành phố cũng đặt mục tiêu hồi sinh các sông nội đô như Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu; phối hợp các địa phương xử lý ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy, Bắc Hưng Hải; đồng thời xác định rõ từng nguồn gây ô nhiễm không khí để có giải pháp phù hợp. Hà Nội sẽ phát triển theo hướng đa trung tâm, cân bằng vùng, tránh dồn nén dân cư và hạ tầng vào khu vực nội đô lịch sử.

Về việc di dời cơ sở giáo dục, y tế, ông Phong cho biết thành phố chỉ di dời khối đào tạo đại học chính quy tập trung đông sinh viên, còn các cơ sở nghiên cứu, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế vẫn được giữ lại trung tâm. Điều này phù hợp định hướng phát triển Hà Nội là thành phố học tập, trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định toàn Đảng bộ quán triệt phương châm hành động của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng". Ông kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đổi mới, sáng tạo, tiên phong hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 18, xây dựng Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước và danh hiệu "Thủ đô Anh hùng - Thành phố vì hòa bình - Thành phố Sáng tạo".

