Hà Nội sẽ đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân

Thành ủy Hà Nội xác định chỉ số hạnh phúc là tiêu chí mới trong văn kiện Đại hội 18, thể hiện định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm, hướng tới Thủ đô văn minh, hiện đại và đáng sống.

Sáng 8/10, Thành ủy Hà Nội họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết chủ đề đại hội được thống nhất là: Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng; đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong thời kỳ mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Theo ông Toản, chủ đề này được thảo luận kỹ lưỡng, tiếp thu ý kiến rộng rãi, thể hiện khát vọng và tầm nhìn phát triển của Đảng bộ, nhân dân Thủ đô trong giai đoạn mới. Việc xác định mục tiêu xây dựng Thủ đô hạnh phúc là đích đến cao nhất, hướng tới một thành phố đáng sống, nơi người dân được thụ hưởng đầy đủ thành quả phát triển cả về vật chất và tinh thần.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Phong

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết đây là lần đầu tiên Hà Nội đưa chỉ số hạnh phúc (Happy Planet Index - HPI) vào hệ thống chỉ tiêu phát triển. Việc bổ sung tiêu chí này phản ánh cách tiếp cận mới của thành phố trong phát triển - coi con người là trung tâm, hướng đến nâng cao chất lượng sống và sự hài lòng của người dân.

Ông Phong nói hạnh phúc là một giá trị không có điểm dừng, bởi nhu cầu hưởng thụ và mong muốn về cuộc sống tốt đẹp hơn của con người là vô hạn. "Chỉ cần vài ngày qua chúng ta không bị ngập lụt, không bị kẹt xe, đi làm thuận lợi, như vậy thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi", ông dẫn chứng. Mọi suy nghĩ và hành động của hệ thống chính trị, từ việc lớn đến việc nhỏ, đều phải hướng đến mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân, vì "không có hạnh phúc thì không thể nói đến phát triển bền vững".

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải cho biết công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 18 được thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới dự kiến có 75 ủy viên; Ban Thường vụ 17 người; Thường trực Thành ủy 5 người. Nhân sự được cơ cấu hợp lý giữa các ban, ngành, địa phương; bảo đảm tỷ lệ đổi mới, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ khoa học - công nghệ, có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18 dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, với 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn thành phố. Đây là đại hội đầu tiên sau khi Hà Nội hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị, đến năm 2030 Hà Nội phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,88; chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10. Thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt 65-70%; vận tải công cộng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu đi lại; 80% số ngày trong năm có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình; tỷ lệ trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia từ 85% trở lên.

Võ Hải