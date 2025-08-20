Hà Nội phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho người xem diễu binh

Hà Nội sẽ cung cấp miễn phí nước uống, lương khô, bánh ăn liền cùng phương tiện công cộng, màn hình lớn… để phục vụ người dân, du khách dịp 80 năm Quốc khánh.

Ngày 20/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành công văn về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9. Theo đó, thành phố sẽ cung ứng miễn phí nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, lương khô, bánh ăn liền; đồng thời bố trí nơi che mưa, che nắng và tổ chức các tuyến xe buýt miễn phí cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi từ các địa phương về Hà Nội.

Tại các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, các đơn vị chức năng được giao đảm bảo an ninh, trật tự và bố trí vị trí ưu tiên cho cựu chiến binh, người già, phụ nữ và trẻ em. Theo kế hoạch, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào các ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Thủ đô.

Người dân xem bộ đội hợp luyện diễu binh hồi đầu tháng 7. Ảnh: Giang Huy

Ngoài việc theo dõi trực tiếp, người dân có thể xem qua màn hình cỡ lớn ngoài trời. Thành phố sẽ lắp đặt 22 màn hình tại 18 địa điểm công cộng trên ba tuyến chính, trong đó trục Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa - Kim Mã - Nguyễn Thái Học có 7 màn hình, tuyến Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám có 6 màn hình, còn lại đặt tại các điểm công cộng và cửa ngõ Thủ đô như Long Biên, Hòa Bình, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi và Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Bên cạnh đó, 136 màn hình LED có sẵn tại cơ quan, trường học, sân vận động và 127 màn hình xã hội hóa trên toàn địa bàn cũng sẽ được huy động, ưu tiên thời lượng phát sóng phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan.

Thành phố khuyến cáo người dân sử dụng phương tiện công cộng do nhiều tuyến đường sẽ bị cấm hoặc hạn chế trong thời gian diễn ra sự kiện. Hai tuyến tàu điện sẽ tăng giờ hoạt động, trong đó các ngày 21, 24, 27 và 29/8 chạy từ 5h30 đến 24h; ngày 30/8 chạy từ 5h đến 22h; ngày 1/9 từ 5h30 đến 24h. Đặc biệt, ngày 2/9 tàu điện chạy liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 10 phút/chuyến vào giờ bình thường, chỉ tạm ngừng 80 phút để phục vụ kỹ thuật.

Một số tuyến buýt đi qua khu vực trung tâm gồm: tuyến 09A từ Bờ Hồ qua Kim Mã, Cầu Giấy đến Nguyễn Hoàng Tôn; tuyến 22A từ Gia Lâm qua Kim Mã; tuyến E09 từ khu đô thị Smart City tới Hồ Tây; tuyến 32 từ Giáp Bát qua Kim Mã đến Nhổn và tuyến BRT từ Yên Nghĩa đến Kim Mã. Với người sử dụng phương tiện cá nhân, thành phố giao các xã, phường bố trí trụ sở cơ quan, cơ sở giáo dục, nhà văn hóa, sân vận động làm nơi tập kết phương tiện.

Võ Hải