Hà Nội mưa giông 20 phút, một số tuyến phố ngập

Mưa giông kèm sấm sét kéo dài khoảng 20 phút sáng nay khiến một số tuyến phố thấp trũng ở khu vực Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy… bị ngập.

Khoảng 8h40, mưa lớn tại khu vực Thanh Xuân, sau đó lan đến Ba Đình, Cầu Giấy, Từ Liêm. Phố Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân) dài hơn 200 m, bị ngập 0,3 m ở nhiều vị trí. Xe máy đồng loạt quay đầu tìm tuyến đường khác di chuyển, trong khi ôtô đi chậm thành hàng.

Ngập trên phố Nguyễn Huy Tưởng sáng 11/10. Ảnh: Hoàng Giang

Công ty Thoát nước Hà Nội đã nhanh chóng dùng barie, biển cảnh cáo để ngăn phương tiện đi vào khu vực ngập. Do mưa ngắn, mức độ ngập nhẹ nên nước rút nhanh sau chừng 20-30 phút tùy khu vực.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết Hà Nội mưa giông do vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Ứng Hòa, sau đó mở rộng sang nội thành.

Barie cứng ngăn cách một số đoạn ngập khu vực Cổ Nhuế. Ảnh: Thùy Nhi

Dự báo từ ngày 13/10, mưa trở lại miền Bắc, kéo dài khoảng ba ngày, nhưng lưu lượng lớn. Nguyên do rãnh áp thấp ở miền Trung nâng trục lên phía bắc, cùng lúc khối không khí lạnh yếu di chuyển từ phía bắc xuống làm hình thành đới gió đông ở độ cao 1.500-5.000 m đưa ẩm vào, khiến miền Bắc chuyển mưa.

Từ ngày 25/8 đến nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trải qua ba đợt mưa lớn, đều xuất hiện sau khi bão Kajiki, Bualoi và Matmo đổ bộ. Matmo đổ bộ Quảng Tây (Trung Quốc) rạng sáng 6/10, một ngày sau gây mưa lớn khắp miền Bắc. Hà Nội xuất hiện 122 điểm ngập ở nội thành, hai xã thuộc huyện Sóc Sơn cũ bị ngập sâu 1,5 m, khiến hơn 4.000 hộ dân phải di dời.

Hồng Chiêu - Gia Chính