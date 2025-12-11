Hà Nội mở bán loạt nhà ở xã hội từ 10 triệu đồng một m2

Hơn 170 căn nhà xã hội đã cho thuê đủ thời hạn được thành phố chuyển sang mở bán với giá 10-15 triệu đồng một m2.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có kế hoạch tiếp nhận hồ sơ mua lại các căn nhà ở xã hội đã cho thuê đủ thời hạn tại hai dự án. Đây là nhóm căn hộ từng nằm trong diện thuê - mua, nay được chuyển sang bán theo quy định.

Dự án đầu tiên là khu nhà ở xã hội Bamboo Garden của Công ty cổ phần Tập đoàn CEO mở bán đợt 1. Dự án nằm ở khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai cũ, cách trung tâm gần 30 km.

Số căn cho thuê chuyển bán tại dự án là 86, diện tích từ 48,6 đến 58,6 m2. Giá bán dự kiến gần 10 triệu đồng (gồm VAT và phí bảo trì), tương đương một căn từ 486 đến 586 triệu đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/12 đến hết 15/1/2026.

Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden có tổng diện tích hơn 1 ha, gồm hai tòa cao 9 tầng, cung cấp 432 căn hộ. Tổng mức đầu tư dự án hơn 242 tỷ đồng.

Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden ở Quốc Oai do Công ty cổ phần Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư. Ảnh: CEO

Dự án thứ hai là khu nhà xã hội tại ô đất 5B2 khu tái định cư Đông Hội, huyện Đông Anh cũ của chủ đầu tư Công ty TNHH Thăng Long.

Khu này có 88 căn hộ chuyển từ thuê sang mở bán, diện tích từ 57,8 đến 67,2 m2. Giá bán các căn này hơn 15 triệu đồng một m2, tương đương mỗi căn khoảng 867 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/12 đến 12/1/2026.

Khu nhà xã hội tại Đông Hội có tổng diện tích hơn 4.500 m2 gồm một tòa chung cư cao 30 tầng, 2 hầm, cung cấp 504 căn hộ.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

Từ cuối 2024 đến nay, liên tiếp dự án nhà xã hội tại Thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu.

Ngọc Diễm