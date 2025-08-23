Hà Nội miễn phí tàu điện, xe buýt dịp Quốc khánh 2/9

Người dân và du khách có thể đi tàu điện, xe buýt miễn phí trong 4 ngày, từ 30/8 đến 2/9, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

UBND Hà Nội sáng 23/8 cho biết chính sách này nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại tới các di tích lịch sử, tham gia sự kiện chào mừng, đồng thời góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm. Hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy cùng 128 tuyến buýt có trợ giá sẽ miễn phí toàn bộ vé lượt. Hành khách vẫn được phát vé theo mệnh giá tuyến nhưng không phải trả tiền.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, các tuyến tàu điện sẽ điều chỉnh giờ hoạt động. Các ngày 21, 24, 27 và 29/8 chạy từ 5h30 đến 24h; ngày 30/8 từ 5h đến 22h; ngày 1/9 từ 5h30 đến 24h. Riêng 2/9, tàu điện chạy liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến vào giờ cao điểm, 10 phút/chuyến vào giờ thường, chỉ tạm ngừng 80 phút phục vụ kỹ thuật.

Một số tuyến buýt qua trung tâm gồm 09A từ Bờ Hồ đi Nguyễn Hoàng Tôn, 22A từ Gia Lâm đi Kim Mã, E09 từ Smart City tới Hồ Tây, tuyến 32 từ Giáp Bát đến Nhổn, và tuyến BRT Yên Nghĩa - Kim Mã. Với phương tiện cá nhân, thành phố giao xã, phường bố trí trụ sở cơ quan, cơ sở giáo dục, sân vận động làm nơi gửi xe.

Hai tuyến tàu điện sẽ nâng giờ chạy vào dịp 2/9 để phục vụ nhân dân. Ảnh: Giang Huy

Ngày 20/8, thành phố đã thông báo cấp phát miễn phí nước uống, lương khô, bánh ăn liền; bố trí nơi che mưa, nắng và xe buýt miễn phí đưa người dân, đặc biệt người cao tuổi từ các địa phương về Hà Nội dự lễ. Tại các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, lực lượng chức năng sẽ đảm bảo an ninh, trật tự, ưu tiên vị trí cho cựu chiến binh, người già, phụ nữ và trẻ em.

Sở Xây dựng được giao chủ trì triển khai phương án, phối hợp các đơn vị tuyên truyền, thông tin phân luồng giao thông, điểm dừng đỗ, vận hành buýt và mạng lưới kết nối tới các điểm du lịch, sự kiện.

Theo kế hoạch, các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra ngày 21, 24, 27 và 30/8, trước khi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Hà Nội.

Võ Hải