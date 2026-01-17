Hà Nội khởi công khu phức hợp y tế hơn 16.000 tỷ đồng ở Hoàng Mai

Khu phức hợp y tế của liên danh Handico sẽ phát triển hệ sinh thái y tế - giáo dục - nghiên cứu đồng bộ, cung cấp 1.100 căn hộ cho người cao tuổi.

Sáng 17/1, TP Hà Nội khởi công dự án Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại phường Hoàng Mai. Chủ đầu tư là liên danh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Công ty cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS. Công trình được triển khai hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là người cao tuổi, không chỉ là vấn đề y tế mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong bối cảnh tuổi thọ bình quân của Việt Nam ngày càng tăng. Nếu không có cách tiếp cận mới, hệ thống y tế - xã hội sẽ đối mặt với những áp lực rất lớn. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương để ứng phó với tình trạng già hóa dân số, xem đây là trụ cột của phát triển bền vững.

Tổng Bí thư nhấn mạnh khu phức hợp y tế thể hiện rõ tư duy phát triển dài hạn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Dự án góp phần hình thành sự phát triển nền "kinh tế bạc", trong đó chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vừa là mục tiêu an sinh xã hội vừa là động lực thúc đẩy mô hình dịch vụ y tế, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ.

"Dự án có ý nghĩa quan trọng với Thủ đô, góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm y tế dẫn đầu cả nước", Tổng Bí thư cho biết.

Theo quy hoạch, khu phức hợp y tế gồm hai phân khu, được định hướng là tổ hợp đa chức năng với hệ sinh thái y tế - giáo dục - nghiên cứu vận hành đồng bộ. Trong đó, khu 1 (lô D1) có diện tích nghiên cứu khoảng 15 ha trên khu đất xây dựng dự kiến khoảng 12,9 ha.

Đây là tổ hợp bệnh viện và các trung tâm chuyên khoa sâu quy mô khoảng 2.600 giường, trong đó bệnh viện đa khoa trung tâm 1.000 giường đóng vai trò "bệnh viện trục", kết nối các chuyên khoa như ung bướu, ngoại khoa - ghép tạng, lão khoa, nội tiết, răng hàm mặt và trung tâm quốc tế.

Phối cảnh Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại phường Hoàng Mai. Ảnh: Handico

Song song là hệ thống đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Đại học Y Hà Nội, gồm các viện nghiên cứu, khu giảng đường, ký túc xá, phục vụ khoảng 10.000 sinh viên.

Sau khi cụm bệnh viện mới hoàn thành vào 2028 và tiếp nhận bệnh nhân từ cơ sở hiện hữu (trên đất bệnh viện Covid-19), chủ đầu tư tiếp tục xây dựng trung tâm ngoại khoa, trung tâm ung bướu cùng các hạng mục nghiên cứu, ký túc xá, giảng đường. Toàn bộ tổ hợp dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Khu 2 (lô B3) có diện tích khoảng 0,7 ha, gồm khối đế 6 tầng và 2 khối tháp cao 35 tầng, 3 tầng hầm. Đại diện chủ đầu tư cho biết phân khu sẽ cung cấp 1.100 căn hộ thiết kế chuyên biệt cho người cao tuổi theo các mô hình tiên tiến đang áp dụng tại nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Quy mô dân số khoảng 2.530 người.

Phối cảnh 2 khối tháp cao 35 tầng, dự kiến cung cấp 1.100 căn hộ tại khu phức hợp. Ảnh: Handico

Các căn hộ được bố trí theo mức độ tự chủ và tình trạng sức khỏe, từ sống độc lập, sống có hỗ trợ đến chăm sóc toàn phần 24/7, kết hợp dinh dưỡng và phục hồi chức năng.

Về không gian, khối đế từ tầng 1 đến tầng 6 bố trí các chức năng y tế, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe. Từ tầng 7 đến tầng 35 là khu căn hộ. Dự kiến khoảng 10% diện tích sàn khối tháp dành cho các căn hộ cho thuê phục vụ người cao tuổi không tự lập hoặc bán tự lập, với diện tích 25-35 m2 (tối đa 45 m2).

Phần diện tích còn lại bố trí các căn hộ để bán, chủ yếu là căn hộ 2-3 phòng ngủ, diện tích 60-80 m2. Khu dưỡng cư dự kiến hoàn thành năm 2028, do Handico và công ty NGS góp vốn đầu tư xây dựng và quyết định việc kinh doanh.

Khu phức hợp y tế Bệnh viện Đại học Y ra mắt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Theo dữ liệu cư dân quốc gia, cả nước hiện có 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm 16% dân số. Trong đó, Hà Nội là địa phương có tỷ lệ người cao tuổi thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Già hóa dân số là một trong các thách thức của công tác dân số, tác động đến tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, lao động, thiết kế cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về chăm sóc sức khỏe toàn diện, quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi.

Ngọc Diễm