Hà Nội khởi công khu công viên công nghệ số gần 200 ha

UBND TP Hà Nội và FPT công bố khởi công Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Lễ khởi công Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn, diễn ra sáng 16/1 ở Hà Nội. Ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự hình thành một không gian phát triển mới của Thủ đô, nơi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm, nơi hội tụ trí tuệ, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và các mô hình phát triển hiện đại.

Lễ khởi công Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp, sáng 16/1. Ảnh: Trần Huấn

Dự án nhằm triển khai Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế. Đây cũng là bước cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 57, trong đó phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là yếu tố quyết định để phát triển trong kỷ nguyên mới.

Công trình có tổng quy mô 196,8 ha với tổng vốn đầu tư trên 50.000 tỷ đồng, được thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chí công trình xanh, phát triển bền vững, tạo lập mô hình môi trường sống - làm việc - sáng tạo liên hoàn (Work - Live - Innovate). Trong đó, trọng tâm là công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích khoảng 168,9 ha. Phần còn lại được tổ chức theo mô hình mở, với hạ tầng giao thông nội bộ, không gian cây xanh, mặt nước, tạo môi trường làm việc, nghiên cứu và sinh sống chất lượng cao.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng. Ảnh: Trần Huấn

Thời gian triển khai dự án từ năm 2026 đến 2031, dự kiến có thể đưa vào khai thác hạng mục đầu tiên trong năm 2027. Khi đi vào hoạt động, dự án được ước tính đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ số, đổi mới sáng tạo và lao động phụ trợ. "Quan trọng hơn, đây là mô hình tổ chức thực thi mới, có khả năng tạo tác động dẫn dắt, tạo động lực quan trọng để Hà Nội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hình thành cộng đồng đổi mới sáng tạo đủ lớn, đủ sức lan tỏa trên toàn Thành phố", Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết.

Dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp được triển khai theo mô hình Nhà nước thực hiện quản lý quy hoạch, cơ chế chính sách và giám sát, còn nhà đầu tư trực tiếp đầu tư và vận hành toàn bộ, bảo đảm tính linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với đặc thù phát triển nhanh của lĩnh vực công nghệ. Điều này cho thấy tính hiệu quả của mô hình hợp tác ba nhà giữa Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp trong việc tạo lập môi trường nghiên cứu, làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phối cảnh một phần dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp. Ảnh: FPT

"Trong kỷ nguyên mới, công nghệ không chỉ là động lực tăng trưởng hay năng suất, mà là nền tảng để Việt Nam giữ được tự chủ, tự lực, tự cường và bảo vệ đất nước. Để con người có thể nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, điều kiện quan trọng là phải có một không gian xứng đáng cho học tập, làm việc và sáng tạo", ông Trương Gia Bình Chủ tịch Tập đoàn FPT, khẳng định. Ông nhận định dự án sẽ góp phần từng bước hiện thực hóa khát vọng về một "Thung lũng Silicon của Việt Nam".

Minh Minh