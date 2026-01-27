Hà Nội hỗ trợ tối đa 1.000 lần lương cơ sở để thu hút nhân tài

Thành phố sẽ hỗ trợ một lần với giáo sư là 1.000 lần mức lương cơ sở; phó giáo sư 800 lần, tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa II 500 lần... để thu hút người có tài năng.

Sáng 27/1, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về thu hút, trọng dụng người có tài năng. Đối tượng được thu hút là nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm giáo sư, phó giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; người có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực chiến lược, trọng điểm.

Thành phố cũng ưu tiên trọng dụng nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng; người có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, cùng một số đối tượng khác theo yêu cầu phát triển của thành phố và được Thường trực Thành ủy thống nhất.

Lãnh đạo Hà Nội biểu dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2025. Ảnh: Hoàng Phong

Chính sách hỗ trợ một lần bằng tiền, căn cứ vào trình độ, học hàm, học vị của người được thu hút, cụ thể như sau: Giáo sư được hỗ trợ một lần tương đương 1.000 lần mức lương cơ sở; phó giáo sư 800 lần; tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa II 500 lần, trường hợp có bằng tiến sĩ từ các trường thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới được nâng lên 600 lần. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I được hỗ trợ 300 lần; người có trình độ đại học là 150 lần mức lương cơ sở.

Theo Nghị định 73/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Căn cứ theo văn bản này, TP Hà Nội sẽ hỗ trợ một lần với giáo sư khi được tuyển dụng là 2,34 tỷ đồng; phó giáo sư 1,87 tỷ đồng; tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa II là 1,17 tỷ đồng...

Bên cạnh hỗ trợ ban đầu, người có tài năng còn được hưởng cơ chế khuyến khích gắn với kết quả công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp hoặc tác phẩm văn hóa nghệ thuật, thể thao. Mỗi công trình có giá trị thực tiễn từ cấp thành phố trở lên có thể được hưởng tối đa 30% lợi nhuận hoặc giá trị từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Trường hợp không xác định được lợi nhuận, mức khuyến khích tối đa tới 250 lần lương cơ sở cho mỗi công trình.

Ngoài ra, người có tài năng đoạt giải thưởng quốc gia, quốc tế hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc còn được xem xét hỗ trợ, khen thưởng thêm với mức tối đa 50 lần lương cơ sở cho mỗi giải. Các chính sách này thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc xây dựng cơ chế đãi ngộ đủ mạnh, gắn thu hút nhân tài với hiệu quả cống hiến, qua đó tạo động lực lâu dài cho đội ngũ trí thức, chuyên gia đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Thành phố sẽ bố trí nhà ở công vụ cho người được tuyển dụng. Trường hợp không sử dụng nhà ở công vụ, được thành phố hỗ trợ tiền thuê nhà không quá 10 lần mức lương cơ sở/tháng, tối đa trong 24 tháng. Ngoài ra, thành phố sẽ ưu tiên người có tài năng khi tuyển dụng mua nhà ở xã hội.

Hiện một số địa phương đã áp dụng mức hỗ trợ để thu hút nhân lực chất lượng cao như Hưng Yên hỗ trợ một lần 1,5 tỷ đồng, Đà Nẵng 700 triệu, Hải Phòng 500 triệu đồng đối với giáo sư; Quảng Ninh hỗ trợ một tỷ đồng đối với tiến sĩ lĩnh vực KHCN, CNTT.

Võ Hải