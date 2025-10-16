Hà Nội giao gần 1,5 ha đất Tây Hồ Tây làm dự án chung cư, văn phòng

Gần 1,5 ha đất tại Tây Hồ Tây được giao cho doanh nghiệp để làm dự án dịch vụ công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao đất thuộc khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Đỉnh cho Công ty TNHH JVH31 Vina. Doanh nghiệp này mới thành lập vào tháng 6 năm nay, với vốn điều lệ gần 30 triệu USD, ngành nghề chính là đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Khu đất rộng gần 1,5 ha ký hiệu H1HH1 được quy hoạch xây dựng công trình dịch vụ công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp. Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng với thời hạn đến ngày 20/8/2062. Người mua nhà ở gắn liền với đất được sở hữu lâu dài.

JVH31 Vina phải đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng, nếu chậm tiến độ được gia hạn không quá 24 tháng. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định mốc giới và bàn giao đất thực địa cho nhà đầu tư.

Theo bảng giá đất điều chỉnh cuối năm ngoái, Tây Hồ Tây tiếp tục là khu đô thị có giá đất cao nhất Hà Nội, với hơn 113 triệu đồng mỗi m2, tăng 225%.

Khu đô thị này có quy mô khoảng 186 ha, thuộc địa bàn ba quận gồm Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Tây Hồ (trước sáp nhập), do Công ty THT làm chủ đầu tư. Đứng sau doanh nghiệp này là Tập đoàn Hàn Quốc Daewoo E&C. Thời gian qua, THT đã chuyển nhượng hơn 20 dự án thành phần cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Hiện tại, các tòa thương mại dịch vụ, khách sạn, văn phòng, chung cư cao cấp tiếp tục được xây dựng thêm tại khu vực này. Trong tương lai, nơi đây dự kiến đặt trụ sở của hàng loạt bộ, ngành và kết nối thuận tiện với các tuyến tàu điện ngầm số 2 và 4.

Ngọc Diễm