Hà Nội giao 7,5 ha đất ở Long Biên để xây nhà ở xã hội

Hơn 7,5 ha đất tại quận Long Biên cũ được giao cho Công ty cổ phần Him Lam để triển khai dự án nhà ở xã hội.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao đất đợt 1 tại phường Phúc Lợi (trước là quận Long Biên) cho Công ty cổ phần Him Lam. Khu đất rộng hơn 7,5 ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, được quy hoạch làm dự án nhà ở xã hội Him Lam.

Trong đó, khu nhà xã hội sẽ được triển khai trên 5 ô đất với tổng diện tích gần 4,7 ha. Nhà đầu tư được miễn tiền sử dụng đất với diện tích này. Dự án còn được bố trí hơn 1,5 ha để xây trường học và 1,3 ha cho công trình giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật.

Công ty Him Lam phải đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng, nếu chậm tiến độ họ được gia hạn tối đa 24 tháng.

UBND phường Phúc Lợi và nhà đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng với phần diện tích gần 5,9 ha còn lại thuộc phạm vi dự án trong quý I/2026 để hoàn thiện hồ sơ xin giao đất đợt 2.

Tại khu vực Long Biên, mới đây liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ Đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam đã mở bán dự án Rice City Long Châu ở phường Bồ Đề. Với đơn giá gần 30 triệu đồng một m2, dự án này có giá bán cao nhất tại Thủ đô từ trước đến nay.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Riêng năm nay, Thủ đô cần hoàn thành 4.670 căn.

Sở Xây dựng cho biết đến nay, thành phố có một dự án đã hoàn thành với khoảng 1.340 căn hộ và 5 dự án đủ điều kiện cung ứng ra thị trường (4.635 căn). Lũy kế giai đoạn 2021-2025, thành phố có 16 dự án đủ điều kiện mở bán với hơn 17.300 căn.

Ngọc Diễm