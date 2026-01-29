Hà Nội giao 10.000 m2 đất gần Vinhomes Cổ Loa làm khu đô thị

Gần 10.000 m2 đất đợt 1 tại xã Thiên Lộc, cách dự án Vinhomes Cổ Loa khoảng 2 km, được giao cho doanh nghiệp để triển khai khu đô thị mới G19.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, khu đất này là một phần trong tổng thể dự án khu đô thị mới G19 quy mô hơn 26 ha, do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Trung Yên làm chủ đầu tư.

Trong đó, hơn 2.000 m2 đất xây nhà ở liền kề được Nhà nước thu tiền sử dụng đất. Diện tích còn lại có chức năng đất công cộng (cây xanh, ao hồ và đường giao thông) không được kinh doanh thương mại.

Công ty Thương mại Trung Yên có trách nhiệm hoàn thành các công trình hạ tầng và bàn giao cho địa phương quản lý.

Theo quy hoạch 1/500, dự án khu đô thị mới G19 có diện tích dự kiến hơn 26 ha. Dự án nằm giáp đường quốc lộ 5 kéo dài (đường Hoàng Sa) và thôn Đoài, thôn Đông, cách Vinhomes Cổ Loa khoảng 2 km.

Dự án được quy hoạch hơn 4,8 ha đất ở để phát triển nhà liền kề, biệt thự, chung cư. Một số hạng mục khác gồm khu thương mại dịch vụ (5.700 m2), trường mầm non rộng (6.400 m2), còn lại là nhà văn hóa, cây xanh, bãi đỗ xe, hồ nước. Sau khi hình thành, đây sẽ là khu đô thị mới hiện đại, quy mô dân số hơn 5.300 người.

Cuối năm ngoái, Thương mại Trung Yên là một trong hai nhà đầu tư cùng nộp hồ sơ đăng ký thực hiện khu đô thị mới G19. Được thành lập vào năm 2010, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà ở. Một số dự án họ từng triển khai gồm chung cư Smile Trung Yên Building, khu nhà ở An Sinh - 106 Hoàng Quốc Việt...

Thời gian qua, nguồn cung nhà ở thương mại tại Hà Nội tăng mạnh với giá bán leo thang. Theo hãng dịch vụ bất động sản CBRE, tổng nguồn cung mới nhà liền thổ trong 2025 tại Thủ đô đạt hơn 3.800 căn, mức mở bán hàng năm khá lớn. Năm nay, thành phố dự báo đón thêm khoảng 6.600 căn mở bán mới, gấp hơn 1,7 lần năm ngoái.

Ngọc Diễm