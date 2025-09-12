Hà Nội duyệt quy hoạch khu nhà xã hội mới tại Hoài Đức

Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức vừa được duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô dân số hơn 2.000 người.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, khu nhà ở xã hội Đức Thượng có tổng diện tích hơn 2,6 ha với hai mặt giáp đường quy hoạch 24 m. Quy hoạch dự án nằm trong phân khu đô thị S2 đã được phê duyệt.

Công trình xây dựng gồm các khối nhà chung cư (nhà xã hội, kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà thương mại) cao 19 và 20 tầng. Các tòa nhà có hướng phát triển không gian dọc theo tuyến đường cấp nội bộ và khu vực bao quanh khu đất.

Dự án còn có quy hoạch hạ tầng kỹ thuật gồm tuyến đường cấp khu vực, bãi đỗ xe, hệ thống cáp năng lượng và chiếu sáng... UBND thành phố giao các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý về chủ trương đầu tư, đất đai, nghĩa vụ tài chính.

Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án nhà xã hội tại thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng một m2, thì đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-27 triệu đồng mỗi m2. Mức cao nhất hiện nay thuộc về dự án Rice City Long Châu tại quận Long Biên cũ, với giá tạm tính 26-27 triệu đồng một m2.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

Ngọc Diễm