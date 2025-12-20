Hà Nội duyệt quy hoạch chi tiết khu liên hợp thể thao của Vinhomes

UBND TP Hà Nội vừa duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp thể thao hơn 411 ha ở xã Thường Tín, Thượng Phúc.

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu liên hợp thể thao nhằm cụ thể hóa quy hoạch phân khu được duyệt, gồm hình thành một khu liên hợp thể thao, đẳng cấp khu vực, quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn để tổ chức đại hội thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic.

Khu vực lập quy hoạch nằm giáp hai đường quy hoạch lộ giới 120 m và 80 m. Trong tổng diện tích hơn 411 ha, đất thể dục thể thao cấp vùng chiếm gần 72%. Còn đất thể dục thể thao cấp đô thị chiếm khoảng 7,4%.

Ngoài ra, dự án được bố trí 3 lô thương mại dịch vụ (gần 12 ha), đất bệnh viện, trung tâm nghiên cứu (14,4 ha), bãi đỗ xe (15,6 ha), cây xanh công cộng (4,6 ha)...

Chức năng của khu vực này là phát triển khu liên hợp thể thao với sân vận động đẳng cấp quốc tế, phát triển mới trục không gian phía nam, hướng tới một đô thị tầm cỡ ở khu vực cửa ngõ phía nam Thủ đô.

UBND thành phố giao đại diện liên danh Công ty cổ phần Vinhomes hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận đồng thời công bố công khai đồ án quy hoạch cho nhân dân.

UBND các xã Thường Tín, Thượng Phúc được giao kiểm tra, quản lý xây dựng và xử lý các trường hợp xây sai quy hoạch.

Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao vừa được duyệt nằm trong Khu đô thị thể thao Olympic - phân khu B. Trung tâm khu liên hợp là sân vận động Trống Đồng, diện tích hơn 73,3 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi.

Sáng 19/12, Khu đô thị thể thao Olympic, nơi dự kiến có quy mô hơn 9.171 tỷ đồng, vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, được chọn làm điểm cầu trung tâm trong chương trình truyền hình trực tiếp khởi công, khánh thành 234 dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Ngọc Diễm