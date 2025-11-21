Hà Nội duyệt khu đô thị gần 2.200 tỷ gần Vinhomes Cổ Loa

Khu đô thị mới G19 ở huyện Đông Anh cũ vừa được duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng.

Theo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500 của TP Hà Nội, khu đô thị mới G19 có quy mô nghiên cứu hơn 26 ha. Dự án nằm tại xã Thiên Lộc (huyện Đông Anh cũ), giáp đường quốc lộ 5 kéo dài (đường Hoàng Sa) và thôn Đoài, thôn Đông, cách Vinhomes Cổ Loa khoảng 2 km.

Dự án được quy hoạch hơn 4,8 ha đất ở để phát triển nhà liền kề, biệt thự, chung cư. Một số hạng mục khác gồm khu thương mại dịch vụ hơn 5.700 m2, trường mầm non rộng gần 6.400 m2, nhà văn hóa hơn 1.000 m2 cùng cây xanh, bãi đỗ xe, hồ nước.

Sau khi hình thành, đây sẽ là khu đô thị mới hiện đại, cụ thể hóa Quy hoạch phân khu đô thị N4 với quy mô dân số hơn 5.300 người.

UBND thành phố giao xã Thiên Lộc công khai đồ án quy hoạch, rà soát ranh giới khu dân cư các thôn Bắc - Đoài - Đông để khớp nối đồng bộ với dự án trên.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Trung Yên được giao thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, đảm bảo đồng bộ về pháp lý, chất lượng, số liệu với hệ thống bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý dự án.

Cuối năm ngoái, Thương mại Trung Yên là một trong hai nhà đầu tư cùng nộp hồ sơ đăng ký thực hiện khu đô thị mới G19. Được thành lập vào năm 2010, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà ở. Một số dự án đơn vị từng triển khai gồm chung cư Smile Trung Yên Building, khu nhà ở An Sinh - 106 Hoàng Quốc Việt...

Khu vực Đông Anh liên tục ghi nhận nhiều dự án nhà ở mới thời gian qua. Một số dự án với tổng vốn đầu tư hàng tỷ USD đã hiện diện tại đây như Thành phố thông minh với vốn đầu tư 4,2 tỷ USD hay dự án Vinhomes Cổ Loa hơn 1,6 tỷ USD.

Từ đầu năm đến nay, nguồn cung nhà ở thương mại tại Hà Nội tăng mạnh với giá bán leo thang. Theo hãng dịch vụ bất động sản CBRE, 9 tháng đầu năm, thành phố có gần 21.100 căn chung cư mở bán mới, tăng 10% so với cùng kỳ. Giá chào bán trung bình vượt 90 triệu đồng một m2. Tương tự, phân khúc nhà thấp tầng ghi nhận hơn 620 căn với đơn giá trung bình 198 triệu đồng một m2.

