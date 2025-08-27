Hà Nội dựng nhà bạt, trông xe miễn phí dịp 2/9

Hàng loạt nhà bạt và các điểm trông xe miễn phí được bố trí phục vụ người dân và du khách tham dự sơ duyệt, tổng duyệt, lễ duyệt binh chính thức ngày 2/9.

Sở Xây dựng Hà Nội ngày 26/8 đã yêu cầu các địa phương bố trí điểm và tổ chức trông giữ xe miễn phí, phục vụ người dân đến xem các buổi sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước và đại lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, đã có 18 xã phường rà soát, sắp xếp mặt bằng gửi xe gồm Bồ Đề, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Cửa Nam, Đại Mỗ, Giảng Võ, Khương Đình, Kiến Hưng, Láng, Ngọc Hà, Tây Hồ, Yên Hòa, Yên Sở, Vĩnh Thanh, Tương Mai và Ba Vì.

Các phường xã này cũng bố trí lực lượng tại các vị trí để hướng dẫn, sắp xếp, đồng thời tiếp tục rà soát để bổ sung thêm các điểm đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân đến xem các buổi sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước và đại lễ chính thức ngày 2/9.

Lực lượng chức năng sẽ được bố trí tại các điểm đỗ xe để hướng dẫn, sắp xếp phương tiện, tiếp tục bổ sung thêm các điểm đỗ xe, đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp lễ.

Các nhà bạt dã chiến được dựng ở nhiều điểm khắp thành phố phục vụ người dân xem diễu binh diễu hành. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Các xã, phường khác trên địa bàn Hà Nội sẽ sớm công bố thêm các điểm trông giữ xe miễn phí, tận dụng khuôn viên các cơ quan, công sở và trường học để phục vụ người dân, du khách.

Danh sách các vị trí này sẽ được gửi về Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng và Công an Thành phố để tổng hợp và công bố rộng rãi.

Cũng trong thông báo mới nhất từ UBND TP Hà Nội, 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân tham dự lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 được lắp đặt tại 5 địa điểm gồm: vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm), vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình), ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ), sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình).

Các tuyến diễu binh, diễu hành ngày 2/9. Đồ họa: Hoàng Khánh

Tâm Anh