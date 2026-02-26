Hà Nội dự kiến thu từ đất đai 150.000 tỷ đồng năm nay

TP Hà Nội dự kiến tổng thu từ đất năm 2026 khoảng 150.000 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm ngoái.

Thông tin trên được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nêu tại cuộc làm việc với Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền ngày 26/2 về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp tục tập trung xác định giá đất, điều chỉnh bảng giá đất và hệ số điều chỉnh trên địa bàn. Với một số trường hợp, cơ quan này sẽ phân cấp cho cấp xã xác định giá khởi điểm để đấu giá đất trước 31/3, đảm bảo nguồn thu từ đất đai.

Thành phố dự kiến tổng thu từ đất cả năm nay khoảng 150.000 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm 2025. Năm ngoái, Thủ đô ghi nhận thu từ đất 107.900 tỷ đồng, vượt dự toán gần 125% và gấp hơn 2,6 lần năm 2024. Nguồn thu từ đất chiếm khoảng 15% tổng thu ngân sách của Hà Nội năm ngoái.

Trong thời gian tới, nhiều dự án bất động sản quy mô được triển khai, dự kiến đóng góp lớn vào thu tiền từ sử dụng đất tại Hà Nội. Từ nay đến 2035, Thủ đô lên kế hoạch triển khai thêm 5 khu đô thị mới với tổng vốn trên 4 triệu tỷ đồng, diện tích đất gần 50.000 ha.

Về số hóa cơ sở dữ liệu đất đai, đến nay, Hà Nội đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng, tương đương hơn 3,23 triệu thửa đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu hoàn thành hồ sơ địa chính với khoảng 600.000 thửa đất nông nghiệp còn thiếu trước 30/6.

Anh Tú