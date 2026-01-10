Hà Nội dự kiến phát triển công trình ngầm để chống ngập

Trong quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đề xuất phát triển hệ thống công trình ngầm, giao thông ngầm; kết hợp bể ngầm, thu gom nước và trạm bơm nhằm chống ngập đô thị.

Theo báo Hà Nội mới, sáng 10/1, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển, dự kiến mô hình phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết thành phố đã tiếp thu các nghị quyết chiến lược của Trung ương, xin chủ trương của Bộ Chính trị và xin ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo chủ chốt để triển khai 2 nhóm nhiệm vụ nền tảng. Nhóm thứ nhất là xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời đề xuất nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị và sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024. Nhóm thứ hai là xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính gắn với giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu thành phố đã được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 258 năm 2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, nhằm tháo gỡ vấn đề lớn, cấp bách và giải quyết các điểm nghẽn hiện hữu trong khi chờ khung pháp lý căn cơ, lâu dài được hoàn thiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sáng 10/1. Ảnh: Hoàng Phong

Trình bày báo cáo tóm tắt, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng trên cơ sở các kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội và Thường trực Chính phủ, đồng thời hợp nhất Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô nhằm khắc phục hạn chế của các quy hoạch trước đây.

Quy hoạch xác định trọng tâm xuyên suốt là giải quyết các điểm nghẽn lớn đang cản trở phát triển của Thủ đô, tập trung vào ngập úng, giao thông và môi trường. Với vấn đề ngập úng, quy hoạch tiếp cận theo hướng đồng bộ, lâu dài thông qua phát triển hệ thống công trình ngầm, giao thông ngầm gắn với các trục vành đai, hướng tâm và xuyên tâm; kết hợp hệ thống thu gom nước, bể ngầm chống ngập và các trạm bơm.

Về giao thông, quy hoạch định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông đa phương thức, tăng cường kết nối liên vùng bằng đường bộ và đường sắt. Hệ thống đường sắt đô thị được xác định là trụ cột, phát triển gắn với mô hình TOD, bãi đỗ xe ngầm và các không gian dịch vụ xung quanh nhà ga. Thành phố nghiên cứu mở rộng các cầu vượt sông Hồng, hoàn thiện các tuyến vành đai, trục hướng tâm và rà soát quy hoạch sân bay nhằm mở rộng không gian phát triển, giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Ở lĩnh vực môi trường, quy hoạch tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch xử lý chất thải rắn, nước thải; hoàn thiện hệ thống thu gom, phân loại và xử lý đồng bộ. Các hành lang xanh, vành đai xanh dọc các con sông được xác định là không gian sinh thái trọng yếu, gắn với nhiệm vụ khơi thông dòng chảy, cải thiện môi trường và phát triển các không gian công cộng.

Nội dung có tính đột phá trong quy hoạch là tái cấu trúc đô thị nhằm giải quyết căn cơ các vấn đề về trật tự, kiến trúc và hạ tầng. Phạm vi tái cấu trúc tập trung từ vành đai 3 trở vào, ưu tiên khu vực vành đai 1 và vành đai 2, theo mô hình đô thị "đa tầng - đa lớp", kết hợp bảo tồn, tôn tạo khu vực có giá trị lịch sử - văn hóa với tái cấu trúc toàn diện các khu vực còn lại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn. Ảnh: Hoàng Phong

Báo cáo về mô hình phát triển kinh tế - xã hội, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết năm 2025 Hà Nội tăng trưởng GRDP 8,16%, cao hơn mức 6,25% của năm 2024; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 63,5 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 7.200 USD. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 595 nghìn tỷ đồng, thu hút FDI 4,3 tỷ USD, thu ngân sách nhà nước 711 nghìn tỷ đồng.

Theo ông Lưu, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt trên 11%, phát triển theo hướng nhanh và bền vững, tăng trưởng 2 con số gắn với bảo đảm hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu, cùng với việc đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược như trục cảnh quan sông Hồng, đường vành đai, đường sắt đô thị và hạ tầng kết nối vùng.

Võ Hải