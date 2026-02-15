Hà Nội dự kiến hoàn thành nửa triệu căn nhà xã hội đến 2035

Từ nay đến 2030, TP Hà Nội dự kiến hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà xã hội và nâng lên 500.000 căn vào 2035.

Mục tiêu trên được nêu tại Kế hoạch số 60 của UBND TP Hà Nội ban hành ngày 12/2.

Tại kế hoạch này, Thủ đô phấn đấu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà xã hội giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở báo cáo, rà soát của Sở Xây dựng, thành phố dự kiến triển khai 148 dự án, trên diện tích đất 568 ha, với trên 135.000 căn.

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục phối hợp cùng Bộ Công an, Quốc phòng phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang với tổng nhu cầu khoảng 62.800 căn. Việc này giúp bổ sung quỹ nhà ở xã hội cho thành phố, đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu được giao. Lũy kế đến 2035, Thủ đô dự kiến hoàn thành khoảng 500.000 căn nhà xã hội.

Theo nghị quyết của về chỉ tiêu phát triển nhà xã hội cho các địa phương, Hà Nội cần xây dựng 84.000 căn nhà xã hội từ nay đến 2030 - cao thứ ba cả nước sau TP HCM và Bắc Ninh.

Để thực hiện kế hoạch này, thành phố sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô sửa đổi. Theo đó, chủ đầu tư nhà xã hội có thể được quyết định cơ cấu diện tích căn hộ hay áp dụng suất đầu tư và tiêu chuẩn của nhà ở thương mại. Thành phố cũng xác định nhà xã hội cho thuê được đầu tư xây dựng phục vụ đa mục tiêu.

5 năm qua, Hà Nội đã hoàn thành hơn 23.790 căn nhà ở xã hội tại 26 dự án, vượt 20% so với mục tiêu thành phố đề ra và hơn 27% chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng.

Tính riêng năm 2025, thành phố hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Cả năm nay, Thủ đô được giao phải hoàn thành 18.700 căn.

Anh Tú