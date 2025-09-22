Hà Nội đề xuất trả 635 ha đất cho nhà đầu tư làm cầu Trần Hưng Đạo

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có thể thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), trả bằng quỹ đất 635 ha.

Thông tin này được UBND TP Hà Nội nêu trong tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo gửi HĐND thành phố.

Cầu Trần Hưng Đạo, một trong 3 cây cầu bắc qua sông Hồng mà thành phố đặt mục tiêu khởi công trong năm nay, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội từ ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tổng, phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng đến phố Nguyễn Sơn, thuộc phường Long Biên và Bồ Đề.

UBND Hà Nội điều chỉnh tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án này là hơn 12.226 tỷ đồng, tăng thêm gần 260 tỷ đồng so với nghị quyết hồi cuối tháng 2 của HĐND. Trong đó, nhóm đầu tư xây dựng có giá trị 8.241 tỷ đồng gồm hai dự án thành phần.

Dự án thành phần 2.2 - đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất có trị giá 8.190 tỷ đồng.

Thành phố xác định phương thức thanh toán sơ bộ cho nhà đầu tư dự án thành phần này gồm 4 khu đất với tổng quy mô khoảng 635 ha. Khu đất lớn nhất có diện tích đề xuất nghiên cứu khoảng 505 ha tại xã Phù Đổng và Đông Anh (huyện Gia Lâm và Đông Anh trước sáp nhập).

Các vị trí khác có thể được trả cho nhà đầu tư gồm khu đất số 1 tại xã Phù Đổng (trước đây là xã Yên Thường, huyện Gia Lâm) rộng 25,45 ha, khu đất số 4 tại xã Đông Anh (trước đây là xã Mai Lâm, Đông Hội, huyện Đông Anh) rộng 56 ha, khu đất số 5 tại xã Đông Anh (trước đây là xã Đông Hội, huyện Đông Anh) rộng 49 ha.

Tại tờ trình, UBND TP Hà Nội cũng đề xuất điều chỉnh chiều dài của cầu Trần Hưng Đạo xuống còn khoảng 4,18 km, thay vì 5,6 km như phương án trước đó. Điểm đầu của cây cầu là ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tổng, phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng. Điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc phường Long Biên và Bồ Đề.

Phần cầu chính vượt sông Hồng (870 m) xây dựng vĩnh cửu theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, với kết cấu dạng vòm thép. Hình dáng vòm chính là hai đường cong tiếp xúc nhau lặp lại tạo hình mang biểu tượng vô cực. Cầu sẽ có mặt cắt ngang khoảng 43 m, 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 lần đi bộ.

Đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 1,42 km. Cầu dẫn phía quận Hoàn Kiếm cũ dài khoảng hơn 1,2 km với mặt cắt ngang 26 - 41,5 m.

Trước cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên và Ngọc Hồi đã lần lượt được triển khai từ tháng 5 và tháng 8.

Anh Tú