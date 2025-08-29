Hà Nội đề nghị người dân không sử dụng vật thể bay dịp Quốc khánh

Thành phố đề nghị người ​​dân không mua bán, thả diều, đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời, sử dụng flycam trái phép làm ảnh hưởng đến hoạt động bay dịp đại lễ A80.

Theo văn bản ngày 28/8 của UBND TP Hà Nội, những ngày qua nhiều tổ chức, cá nhân thả vật thể bay (bóng bay, đèn trời, các loại đồ chơi có thể bay), sử dụng flycam bay trái phép làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của Quân chủng Phòng không Không quân. Quân chủng đang luyện tập bay phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80).

Máy bay trực thăng kéo cờ bay qua khu vực Hồ Gươm sáng 28/8. Ảnh: Võ Thạnh

Các ngày 28/8, 30/8, 31/8 và 2/9, Quân chủng tiếp tục tổ chức bay luyện tập và tham gia Lễ kỷ niệm. Để bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tuyên truyền nội dung về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; quy định cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời".

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao chỉ đạo các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thông báo đến cơ quan, tổ chức cá nhân tạm dừng hoạt động các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay khác đã được Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu cấp phép; phối hợp với các đơn vị chức năng chế áp phương tiện bay không người lái UAV vi phạm và thu giữ.

Công an thành phố được giao tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý nghiêm các hoạt động mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

Võ Hải