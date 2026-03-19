Hà Nội đặt hàng nhà khoa học giải 30 bài toán lớn

Danh mục 30 bài toán lớn giai đoạn 2026-2030 được Hà Nội công bố nhằm định hướng chiến lược phát triển, đồng thời mời nhà khoa học, doanh nghiệp và toàn xã hội đề xuất lời giải cho các điểm nghẽn của Thủ đô.

Ngày 18/3, UBND TP Hà Nội công bố 30 bài toán lớn giai đoạn 2026-2030, đợt 1, cần lời giải để tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Danh mục được chia thành 4 nhóm, gồm điểm nghẽn đô thị kéo dài, không gian đô thị, kiến tạo quản trị - tăng trưởng kinh tế - làm chủ công nghệ, và an ninh, an sinh xã hội, phát triển bền vững.

Ở nhóm điểm nghẽn đô thị kéo dài, thành phố nêu 5 bài toán lớn, gồm giải quyết ùn tắc giao thông trong điều kiện quỹ đất hạn chế; xác lập trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị bền vững thông qua quản trị hiện đại và giám sát tự động; kiểm soát nguồn phát thải, phục hồi chất lượng môi trường nước và không khí gắn với mục tiêu Net Zero; xử lý ngập úng đô thị; và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nhóm không gian đô thị tập trung vào 4 vấn đề, gồm quản trị và khai thác hiệu quả tài nguyên không gian đô thị đa tầng (ngầm, mặt đất, tầm thấp, tầng cao); thiết lập hành lang bay và hệ thống quản lý an toàn để phát triển kinh tế không gian tầm thấp; tái thiết, phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh, bền vững; và số hóa toàn diện, quản trị minh bạch tài nguyên đất đai, thị trường bất động sản bằng công nghệ số.

Phối cảnh định hướng phát triển đô thị trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Nhóm kiến tạo quản trị, tăng trưởng kinh tế, làm chủ công nghệ là nhóm lớn nhất với 16 bài toán, đặt ra các yêu cầu như đổi mới mô hình quản trị theo hướng phục vụ, cung cấp dịch vụ công toàn trình, cá thể hóa, tự động dựa trên dữ liệu; xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất các nhân tố tổng hợp và kinh tế tri thức.

Nhóm an ninh, an sinh xã hội và phát triển bền vững gồm 4 bài toán, tập trung vào thiết lập "pháo đài dữ liệu" và hệ thống an ninh thông minh; xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hiện đại trên nền tảng dữ liệu lớn, cùng các vấn đề bảo đảm phát triển bền vững.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, danh mục này không phải là các nhiệm vụ hành chính cụ thể mà là hệ thống vấn đề trọng tâm, liên ngành, quy mô lớn, có tác động sâu rộng, đòi hỏi cách tiếp cận mới trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Danh mục 30 bài toán lớn là căn cứ và định hướng để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia đề xuất, nghiên cứu, triển khai giải pháp, sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đồng thời là cơ sở hình thành các nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có sử dụng ngân sách.

Thành phố cho biết sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ, dự án giải quyết bài toán lớn, đồng thời khuyến khích thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới phù hợp với quy định pháp luật và cơ chế đặc thù của Thủ đô.

UBND TP Hà Nội giao Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan đầu mối tham mưu, theo dõi, điều phối việc triển khai danh mục, đồng thời vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo UBND thành phố.

Võ Hải