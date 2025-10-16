Hà Nội công bố 75 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 18

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17, trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18 với số phiếu cao nhất - 99,27%.

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18 công bố kết quả bầu cử. Đại hội đã bầu đủ 75 người vào Ban Chấp hành, với tỷ lệ phiếu tập trung và thống nhất cao.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết đề án nhân sự đã được Bộ Chính trị xem xét, thống nhất phê duyệt. Danh sách đề cử gồm 86 người, có số dư 14,67%. Nhân sự được lựa chọn theo đúng tiêu chuẩn quy định, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tư duy đổi mới, tầm nhìn vì sự phát triển của Thủ đô.

Cơ cấu nhân sự bảo đảm hài hòa giữa ba độ tuổi, cân đối tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và phân bổ hợp lý giữa các lĩnh vực, địa bàn. Trong 75 người trúng cử, số lượng nhân sự Thường trực Thành ủy là 5; các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy 9; Thường trực HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố 4; lãnh đạo UBND thành phố 5; đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an thành phố 3; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 5.

Khối cơ quan chuyên môn, ban ngành hành chính có từ 10 đến 13 người; khối nội chính 3 đến 4; các cơ quan nghiên cứu, báo chí, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp 1 đến 2 người; khối xã, phường trực thuộc từ 22 đến 28 nhân sự.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các Phó bí thư bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khoá mới, chiều 16/10. Ảnh: Hoàng Phong

Tối cùng ngày, Ban Chấp hành khóa mới họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Kết quả sẽ được công bố tại phiên làm việc sáng 17/10.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18 nhiệm kỳ 2025 - 2030:

STT Họ và tên Chức vụ 1 Bà Bùi Thị Minh Hoài Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa 15 2 Ông Trần Sỹ Thanh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa 15 3 Ông Nguyễn Văn Phong Phó bí thư Thường trực Thành ủy 4 Ông Hà Minh Hải Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội 5 Ông Nguyễn Doãn Toản Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội 6 Ông Đỗ Anh Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội 7 Bà Phùng Thị Hồng Hà Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội 8 Ông Nguyễn Trọng Đông Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 9 Ông Dương Đức Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 10 Bà Bùi Huyền Mai Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội 11 Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội 12 Ông Đào Văn Nhận Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 13 Ông Phạm Quí Tiên Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội 14 Bà Phạm Thị Thanh Mai Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa 15 15 Ông Nguyễn Mạnh Quyền Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 16 Bà Vũ Thu Hà Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 17 Ông Trương Việt Dũng Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 18 Ông Trần Thanh Hà Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội 19 Ông Lê Thanh Nam Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội 20 Ông Võ Nguyên Phong Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội 21 Ông Nguyễn Xuân Lưu Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội 22 Ông Nguyễn Chí Lực Thành ủy viên, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội 23 Ông Nguyễn Minh Long Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội 24 Ông Vũ Hà Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội 25 Ông Nguyễn Xuân Đại Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội 26 Ông Trần Đức Hoạt Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội 27 Ông Nguyễn Phi Thường Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội 28 Ông Đào Thịnh Cường Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 29 Bà Bạch Liên Hương Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 30 Ông Trần Đình Cảnh Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội 31 Ông Nguyễn Xuân Kỳ Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 32 Ông Lưu Nam Tiến Thành ủy viên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 33 Ông Trần Anh Tuấn Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội 34 Ông Nguyễn Thanh Sơn Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội 35 Ông Trần Thế Cương Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 36 Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội 37 Ông Lê Ngọc Anh Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội 38 Bà Phạm Hải Hoa Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội 39 Bà Lê Kim Anh Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội 40 Ông Nguyễn Tiến Hưng Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội 41 Ông Vũ Mạnh Cường Thành ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Thuế thành phố Hà Nội 42 Ông Vũ Xuân Hùng Thành ủy viên, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội 43 Ông Duy Hoàng Dương Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố Hà Nội 44 Ông Nguyễn Danh Duyên Thành ủy viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội 45 Ông Vũ Đăng Định Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm 46 Ông Nguyễn Việt Hà Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm 47 Bà Trần Thị Phương Hoa Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy 48 Ông Nguyễn Xuân Linh Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai 49 Ông Nguyễn Ngọc Việt Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa 50 Ông Đường Hoài Nam Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng 51 Ông Lê Minh Đức Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất 52 Ông Bùi Duy Cường Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn 53 Ông Nguyễn Thanh Liêm Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh 54 Ông Nguyễn Quang Hiếu Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm 55 Ông Nguyễn Văn Thắng Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ 56 Ông Nguyễn Trúc Anh Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng 57 Ông Phạm Quang Thanh Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình 58 Ông Nguyễn Thanh Xuân Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Đông 59 Ông Nguyễn Hồng Sơn Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô 60 Ông Trần Đức Hải Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn 61 Ông Nguyễn Anh Dũng Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh 62 Ông Nguyễn Doãn Hoàn Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ 63 Bà Bùi Thị Thu Hiền Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình 64 Ông Nguyễn Đình Khuyến Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ 65 Ông Bùi Tuấn Anh Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà 66 Bà Chu Hồng Minh Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng 67 Ông Nguyễn Xuân Thanh Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuyên 68 Ông Bùi Hoàng Phan Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai 69 Ông Lưu Ngọc Hà Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát 70 Ông Nguyễn Tiến Thiết Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa 71 Ông Phạm Tuấn Long Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam 72 Ông Nguyễn Tiến Cường Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trì 73 Ông Nguyễn Hoàng Trường Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức 74 Ông Nguyễn Văn Đức, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Diên 75 Ông Nguyễn Anh Dũng Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh

Võ Hải