Hà Nội có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, được điều động giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thay ông Trần Anh Tuấn chuyển công tác.

Chiều 13/1, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. 11 nhân sự được điều động, bổ nhiệm, tiếp nhận giữ các vị trí mới, trong đó có chức danh người đứng đầu Sở Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, ông Cù Ngọc Trang, 42 tuổi, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Người tiền nhiệm là ông Trần Anh Tuấn, 49 tuổi, được điều động giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Ông Cù Ngọc Trang. Ảnh: Hoàng Phong

Thành phố cũng công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Long, 51 tuổi, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ và giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, 42 tuổi, Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Nguyễn Văn Hiền, 51 tuổi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, 48 tuổi, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Phan Văn Phúc, 51 tuổi, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, được giao giữ chức Phó giám đốc phụ trách, điều hành Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội trao quyết định, tặng hoa các cá nhân được điều động, bổ nhiệm chiều 13/1. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Nguyễn Mạnh Quân, 51 tuổi, Phó chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Trương Hải Long, 55 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Liễu, 51 tuổi, Phó giám đốc phụ trách điều hành Sở Nội vụ Hà Nội, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy, HĐND phường Cầu Giấy.

Ông Hoàng Văn Bằng, 55 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Võ Hải