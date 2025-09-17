Hà Nội có hơn 24.500 căn hộ đủ điều kiện mở bán 9 tháng đầu năm

9 tháng đầu năm, TP Hà Nội có 30.364 bất động sản được phép mở bán, trong đó hơn 80% là chung cư.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thủ đô có 33 dự án bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn. Các dự án này sẽ cung cấp ra thị trường 30.364 sản phẩm.

Hơn 80% trong số này là chung cư, với 24.556 căn hộ. Còn lại là các sản phẩm nhà thấp tầng, khoảng 5.808 căn.

Trong đó, nguồn cung chung cư mới chủ yếu đến từ một số dự án tại các đại đô thị của Vinhomes ở Từ Liêm, Đông Anh và Gia Lâm với gần 18.200 căn. Dự án chung cư có số lượng căn hộ mở bán nhiều nhất 9 tháng đầu năm là U38, L30M-1, L30M-2, Z30-1, Z30-2 thuộc lô đất B1-CT01 tại khu đô thị Gia Lâm (tên thương mại Vinhomes Ocean Park 1) với 3.144 căn.

Như vậy, sau 3 quý, nguồn cung chung cư mới của Hà Nội tương đương xấp xỉ 80% cả năm 2024. Theo thống kê của hãng dịch vụ bất động sản Savills, năm ngoái, thủ đô có thêm khoảng 30.900 căn hộ mới.

Nguồn cung căn hộ ở Hà Nội đã phục hồi mạnh mẽ từ năm ngoái. Tuy nhiên, mặt bằng giá liên tục leo thang do phần lớn chủ đầu tư tập trung phát triển phân khúc cao cấp và hạng sang.

Tính đến cuối quý II, Savills cho biết giá chào bán chung cư sơ cấp tại Hà Nội bình quân đạt 91 triệu đồng mỗi m2, tăng 40% theo năm. Phân khúc trên 4 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 67%, còn căn hộ dưới 2 tỷ tiếp tục vắng bóng.

Tương tự, hãng tư vấn dịch vụ bất động sản CBRE cũng nhận định giá bán các dự án chung cư ở Hà Nội đều được chủ đầu tư để ở ngưỡng cao, tăng 33% so cùng kỳ năm ngoái.

Từ năm 2026 trở đi, Savills dự báo khoảng 70.000 căn từ 91 dự án sẽ được mở bán. Phần lớn nguồn cung sơ cấp đến từ khu vực vùng ven như Đông Anh, Hoài Đức và Hoàng Mai.

Anh Tú