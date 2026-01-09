Hà Nội chuyển đổi gần 5.000 m2 đất Phạm Hùng làm tòa căn hộ, khách sạn

Gần 5.000 m2 đất tại mặt đường Phạm Hùng của Công ty Cơ điện lạnh Eresson được chuyển đổi mục đích sử dụng làm dự án hỗn hợp.

Ngày 7/1, UBND TP Hà Nội cho phép Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson chuyển mục đích sử dụng gần 5.000 m2 đất tại số 9 đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy. Vị trí này nằm ngay trên trục vành đai 3, gần ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết - Nguyễn Hoàng.

Khu đất vốn là trụ sở làm việc, văn phòng giao dịch của công ty, nay được quy hoạch làm tòa nhà hỗn hợp văn phòng, căn hộ, khách sạn, thương mại dịch vụ.

Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng, với thời hạn 50 năm. Người mua nhà ở tại dự án được sở hữu lâu dài.

UBND thành phố giao Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cập nhật và chỉnh lý biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính.

Khu đất số 9 đường Phạm Hùng được quy hoạch làm dự án văn phòng, căn hộ, khách sạn. Ảnh: Ngọc Diễm

Dự án hỗn hợp tại số 9 Phạm Hùng nằm trong danh mục các khu đất được thí điểm mở rộng loại đất làm nhà thương mại trên địa bàn Hà Nội theo Nghị quyết 171. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 220 tỷ đồng, tiến độ triển khai từ 2025 đến 2028.

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 6,2 ha đất tại khu Cao - Xà - Lá làm tổ hợp cao tầng gần 18.600 tỷ đồng. Khu đất này từng là trụ sở của công ty Cao su Sao Vàng.

Thời gian qua, thị trường căn hộ Hà Nội liên tục ghi nhận nguồn cung mới chủ yếu từ vùng ven với giá bán tăng cao. Hãng dịch vụ địa ốc JLL cho biết mặt bằng giá sơ cấp căn hộ phân khúc cao đạt khoảng 4.300 USD (khoảng 110 triệu đồng) mỗi m2. Trên thị trường thứ cấp, giá bán cũng tăng gần 19% theo năm, đạt khoảng 3.520 USD một m2.

Ngọc Diễm