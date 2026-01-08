Hà Nội chuyển đổi 6,2 ha 'đất vàng' Nguyễn Trãi làm tổ hợp cao tầng

Công ty Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng hơn 6,2 ha đất thuộc khu Cao - Xà - Lá làm tổ hợp cao tầng gần 18.600 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội vừa cho phép Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng chuyển mục đích sử dụng hơn 6,2 ha đất và gần 46 m2 đất ở tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình. Khu đất vốn là trụ sở của Cao su Sao Vàng (thuộc khu Cao - Xà - Lá), được quy hoạch làm tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng.

Trong tổng diện tích 6,2 ha, có gần 1,7 ha đất hỗn hợp (nhà ở, thương mại dịch vụ, văn phòng, trường mầm non, sân vườn và đường giao thông nội bộ). Khoảng 860 m2 đất được quy hoạch làm nhà thấp tầng và 0,8 ha là đất công cộng thành phố. Còn lại là đất xây trường THCS, khách sạn, văn phòng, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí...

Khu này còn được bố trí gần 0,7 ha đất mở đường theo quy hoạch (nằm trong chỉ giới đường đỏ, không gồm các tuyến đường nội bộ trong khu đất).

UBND thành phố giao công ty Cao su Sao Vàng liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, UBND phường Khương Đình để chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Doanh nghiệp phải đầu tư đồng bộ công trình hạ tầng, kỹ thuật trước khi xây nhà ở.

Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng số 231 Nguyễn Trãi được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 9/2025. Chủ đầu tư là liên danh Sao Vàng - Hoành Sơn. Hiện trạng khu này là đất công nghiệp, nhà xưởng, trụ sở công ty, cửa hàng giới thiệu sản phẩm do Cao su Sao Vàng quản lý.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 18.600 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 5.900 người. Tiến độ triển khai trong 6 năm, dự kiến hoàn thành vào 2031.

Ngọc Diễm