Hà Nội cho thuê 10 ha đất phía tây làm khu công nghệ cao sinh học

Hơn 10 ha đất đợt 2 tại phường Thượng Cát được giao cho doanh nghiệp để triển khai khu công nghệ cao sinh học.

Công ty cổ phần Pacific Land Việt Nam được UBND thành phố Hà Nội cho phép thuê 10,1 ha đất tại phường Thượng Cát (thuộc Bắc Từ Liêm cũ). Khu đất này đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nằm trong tổng diện tích gần 200 ha được quy hoạch làm khu công nghệ cao sinh học.

Doanh nghiệp sẽ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đến 15/8/2095. Trong đó, với diện tích đất công nghiệp để kinh doanh, cho thuê lại, Pacific Land Việt Nam được miễn tiền sử dụng đất trong thời gian xây dựng tối đa 3 năm và thêm một năm sau đó. Phần diện tích xây kết cấu hạ tầng sử dụng chung cũng được miễn tiền thuê đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ bàn giao đất cho doanh nghiệp trên bản đồ và ngoài thực địa. Pacific Land Việt Nam cùng UBND phường Thượng Cát cần xác định diện tích đất trồng lúa trong phạm vi dự án và tiếp tục giải phóng mặt bằng với phần còn lại.

Phối cảnh dự án khu công nghệ cao sinh học. Ảnh: Cổng thông tin UBND TP Hà Nội

Khu công nghệ cao sinh học được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2007 nhưng sau gần 18 năm vẫn "nằm trên giấy". Đến tháng 8/2024, dự án được điều chỉnh tiến độ thực hiện.

Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích gần 200 ha, thuộc các phường: Tây Tựu, Liên Mạc, Minh Khai, Thụy Phương và Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (trước sáp nhập).

Phân khu chức năng chính nằm ở phía bắc, tây và đông nam, gồm khu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, cung ứng dịch vụ, sản xuất sản phẩm công nghệ cao, giáo dục, đào tạo kết hợp cảnh quan và nhà lưu trú, dịch vụ phụ trợ cho chuyên gia, người lao động.

Khu dịch vụ phụ trợ nằm ở phía nam, giáp đường Tây Thăng Long sẽ phát triển các công trình, thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn, bệnh viện... Ngoài ra, khu công viên cây xanh và hồ điều hòa chiếm 15-23% tổng diện tích nghiên cứu.

Theo quyết định điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến 2045, tầm nhìn 2065, Hà Nội định hướng phát triển 4 khu công nghệ cao. Ngoài dự án trên, thành phố còn phát triển khu công nghệ cao gần 1.600 ha ở Hòa Lạc, công viên công nghệ thông tin 36 ha và công viên công nghệ phần mềm 32 ha tại Long Biên.

Ngọc Diễm