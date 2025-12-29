Hà Nội chi hơn 570 tỷ đồng tặng quà Tết Bính Ngọ 2026

Thành phố Hà Nội dự kiến tặng hơn 1,16 triệu suất quà dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với tổng kinh phí trên 570 tỷ đồng từ ngân sách cho người có công và những người yếu thế.

Cụ thể, thành phố tặng 2 triệu đồng/người cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B và người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh có tỷ lệ tổn thương từ 41% trở lên.

Mức này cũng áp dụng với thương, bệnh binh của Hà Nội đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Mức quà 2 triệu đồng còn được trao cho người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng; trường hợp người đứng tên được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" đã mất thì đại diện vợ, chồng hoặc con được nhận.

Đại diện thân nhân liệt sĩ gồm bố, mẹ, vợ, chồng, con và người có công nuôi dưỡng; thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từng bị địch bắt, tù đày, cũng thuộc diện này.

Thành phố tặng 1 triệu đồng/người cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học của Hà Nội đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm ở các tỉnh liền kề; đại diện thờ cúng liệt sĩ, theo nguyên tắc mỗi liệt sĩ một suất quà.

Mức quà 1 triệu đồng cũng áp dụng với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và đang hưởng trợ cấp hằng tháng; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc, xuất ngũ theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia hoặc giúp Lào sau ngày 30/4/1975, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Ngoài ra, nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống cô đơn, không hưởng trợ cấp hằng tháng, theo đề xuất của Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội, được nhận quà 1 triệu đồng.

Người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ bằng tiền mặt. Người trên 100 tuổi, sinh trước năm 1926, nhận 1,2 triệu đồng; người tròn 100 tuổi, sinh năm 1926, nhận 1,5 triệu đồng, đã bao gồm 5 m vải lụa. Người tròn 90 và 95 tuổi, sinh các năm 1936 và 1931, nhận 1 triệu đồng; các độ tuổi 70, 75, 80 và 85, sinh các năm 1956, 1951, 1946 và 1941, nhận 700 nghìn đồng.

Người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đề xuất của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội được hỗ trợ 500 nghìn đồng/người. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội và người hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng nhận 300 nghìn đồng/người.

Thành phố tặng 500 nghìn đồng/hộ cho hộ nghèo và 300 nghìn đồng/hộ cho hộ cận nghèo, theo danh sách năm 2026 được cấp có thẩm quyền công nhận.

Bên cạnh quà cho người dân, Hà Nội thăm hỏi, tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu; bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên làm nhiệm vụ trực tiếp trong những ngày Tết; bổ sung tiền ăn cho người đang được điều trị, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở do Sở Nội vụ, Sở Y tế và Công an thành phố quản lý. Các địa phương căn cứ điều kiện thực tế có thể bố trí thêm nguồn lực hỗ trợ các gia đình chính sách và người khó khăn trên địa bàn.

Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán 2026, Hà Nội dự kiến tặng 1.165.878 suất quà, tăng so với 1.109.408 suất của năm 2025, kéo theo tổng kinh phí tăng từ hơn 567 tỷ đồng lên trên 574 tỷ đồng. Việc trao quà phải hoàn thành trước ngày 2/2/2026, tức ngày 15/12 năm Ất Tỵ.

Theo Nghị quyết số 418 của Chính phủ về việc tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mức quà thống nhất do Nhà nước áp dụng chung trên toàn quốc là 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền mặt cho người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các nhóm yếu thế khác. Hà Nội căn cứ mức này và các quy định hiện hành để bố trí thêm ngân sách địa phương nhằm nâng mức quà và mở rộng phạm vi thăm hỏi cho các nhóm chính sách trên địa bàn.

Võ Hải