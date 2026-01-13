Hà Nội cấm xe tải, xe khách 16 chỗ vào nhiều tuyến đường dịp Đại hội Đảng

Từ 14/1 đến 25/1, Hà Nội tạm cấm xe tải và ôtô khách từ 16 chỗ vào nhiều tuyến phố trung tâm theo từng khung giờ, để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công an TP Hà Nội cho biết thời gian tạm cấm áp dụng từ 5h30 đến 11h30 ngày 14/1. Từ 19/1 đến 25/1, lệnh cấm thực hiện theo các khung giờ 6h-8h30, 10h30-12h, 13h-14h và 16h-19h.

Trong thời gian trên, xe tải thông dụng, xe tải chuyên dùng và ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên không được lưu thông trên các tuyến Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (làn tiếp giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia đoạn từ Phạm Hùng đến đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), Trần Hữu Dực, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến (đoạn từ Lê Văn Lương đến Phạm Hùng), Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Phan Kế Bính), Đào Tấn, Kim Mã, Vạn Phúc, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Độc Lập, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Du), Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo (đoạn từ Quang Trung đến Quán Sứ), Quán Sứ và Tràng Thi.

Các loại xe trên cũng bị hạn chế di chuyển vào các tuyến Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, Thụy Khuê, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Hai Bà Trưng, Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Mễ Trì và Đại lộ Thăng Long.

Riêng đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5A), từ 6h đến 21h các ngày 19/1-25/1, Hà Nội tạm cấm ôtô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10 tấn trở lên lưu thông.

Nhiều tuyến đường bị tạm cấm để phục vụ Đại hội Đảng. Ảnh: Cục CSGT

Trong thời gian tạm cấm và hạn chế, lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện lựa chọn các lộ trình thay thế. Xe từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây theo cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 5, đến địa phận Hà Nội rẽ phải lên đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp, đi theo Quốc lộ 3 mới và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Đông, phía Tây và phía Bắc theo cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến nút giao Đỗ Mười rẽ phải đi đường Đỗ Mười, Vành đai 3 trên cao - cầu Thanh Trì, đường dẫn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để đi phía Đông; hoặc qua cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp theo Quốc lộ 3 mới để đi phía Tây; hoặc đi thẳng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang để đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh Tây Bắc theo tuyến đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 21A và ngược lại. Trường hợp từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Tây có thể theo cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến Đỗ Mười - Ngọc Hồi hoặc từ Quốc lộ 1A rẽ Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Hoàng Tùng - đường gom Đại lộ Thăng Long - Tây Mỗ - Miêu Nha - Xuân Phương - Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2.

Với phương tiện từ Phú Thọ theo Quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội - Hòa Bình hoặc đường Làng Văn hóa về trung tâm Hà Nội, lực lượng chức năng khuyến cáo đi theo tuyến Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu hoặc Quốc lộ 21 - Quốc lộ 6 - Quang Trung - Trần Phú - Nguyễn Trãi và hạn chế di chuyển vào Đại lộ Thăng Long.

Việt An