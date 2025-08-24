Hà Nội bố trí 100 điểm gửi xe cho người dân, du khách xem diễu binh, diễu hành

Hà Nội bố trí các điểm trông giữ xe để người dân và du khách thuận tiện di chuyển theo dõi các hoạt động lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội, các ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp trên sắp xếp mặt bằng, bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường đại học và 68 khu vực lòng đường thành điểm trông giữ phương tiện giao thông.

Các vị trí được chọn nằm lân cận hai tuyến đường sắt đô thị, các phường thuộc khu vực từ vành đai 3 vào đến vành đai 1. Việc làm này giúp người dân và du khách thuận tiện di chuyển, theo dõi, quan sát các hoạt động của ngày Quốc khánh 2/9. Cụ thể các vị trí bao gồm:

- Khu vực đề pô của tuyến tại Nhổn: xe khách 30 chỗ trở lên

- Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn: xe ôtô con, xe máy, xe đạp

- Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác (giáp Đại học Công nghiệp): xe máy, xe đạp

- Khu đất tại vị trí trung chuyển xe buýt Nhổn: xe máy, xe đạp

Một bãi đỗ xe ôtô tại Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

- Lòng đường các tuyến phố Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hồ Tùng Mậu...: ôtô con

- Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32): xe khách, xe ôtô con

- Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm, Đại học Giao thông Vận tải: ôtô con, xe máy, xe đạp

- Trong bến xe Yên Nghĩa: ôtô khách, ôtô con

- Khu đề pô Phú Lương: ôtô khách

- Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyến, đường 19/5, phường Hà Đông: ôtô con

- Khuôn viên trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong: ôtô con

- Khuôn viên Trường Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn: xe ô tô con, xe máy, xe đạp

- Bãi đất trống gần Công ty Thuốc lá Thăng Long, đường Nguyễn Trãi: xe khách, xe 45 chỗ.

- Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ: đỗ cả 2 chiều đường, xe khách, xe ô tô con

- Lòng đường các tuyến phố Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Lĩnh Đường, Đạm Phương...: ôtô con

- Khuôn viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng: ôtô con, xe máy, xe đạp

- Khu vực phía bắc cầu Nhật Tân: Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ ôtô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo - đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát): ôtô con

- Khu vực phía bắc cầu Chương Dương: lòng đường Hồng Tiến và Nguyễn Gia Bổng: ôtô con

- Các tuyến Phú Hữu, Hoàng Như Tiếp: ôtô con

- Khu vực phía đông đường Nguyễn Văn Linh: lòng đường Đàm Quang Trung, khu đất trống đường Đàm Quang Trung: xe khách, xe ô tô con.

Phương tiện công cộng như tàu điện trên cao được khuyến khích sử dụng.

Sau buổi hợp luyện ngày 21/8, Sở Xây dựng Hà Nội nhận được nhiều phản ánh về tình trạng thiếu nơi gửi xe, các bãi xe tăng giá trông giữ quá quy định. Ngoài việc bố trí các điểm gửi xe kể trên, Hà Nội khuyến cáo người dân không di chuyển phương tiện cá nhân vào nội đô để tránh ùn tắc. Bên cạnh đó, mọi người nên sử dụng các phương tiện công cộng như xe khách, xe buýt, tàu điện trên cao để tránh quá tải và nguy cơ ùn tắc.

Tâm Anh