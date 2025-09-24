Hà Nội bổ sung quy hoạch nhà xã hội tại khu đô thị Đặng Xá 2

Hà Nội vừa nâng chiều cao công trình, bổ sung thành phần nhà ở xã hội tại ô đất HH1, HH2 tại khu đô thị Đặng Xá 2.

Thông tin này được nêu tại quyết định của UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các ô đất HH1, HH2, CC1 tại khu đô thị Đặng Xá 2. Dự án này nằm tại các xã Gia Lâm và Thuận An, Hà Nội do Viglacera làm chủ đầu tư.

Ba ô đất trên có diện tích 31.860 m2, trong đó ô HH1 rộng 8.760 m2, hai ô còn lại lần lượt 17.790 và 5.310 m2.

Trước đây, ô đất HH1 và HH2 được quy hoạch với mật độ xây dựng 35%, chiều cao trung bình 7 tầng. Ô CC1 có mật độ xây dựng 25%, tầng cao trung bình 9 tầng, hệ số sử dụng đất 2,25 lần.

Tại quyết định mới, Hà Nội đã bổ sung thành phần chức năng nhà ở xã hội tại cả hai ô đất HH1 và HH2. Đồng thời, mật độ xây dựng cũng được tăng lên 40%, chiều cao trung bình tăng lên 9 tầng.

Thành phố dự kiến sẽ có hơn 500 căn nhà ở xã hội tại hai ô đất này, phục vụ quy mô dân số trên 900 người. Trong đó, lô HH1 có 297 căn hộ, lô HH2 có 207 căn.

Trong khi đó, ô đất CC1 giảm chiều cao xuống còn 5 tầng, nhưng tăng mật độ xây dựng lên 40%. Chức năng đất công cộng đơn vị ở (thương mại dịch vụ) tại vị trí này vẫn được giữ nguyên. Cả ba ô đất HH1, HH2 và CC1 đều được bổ sung xây dựng tầng hầm.

Theo đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội tới 2030, Hà Nội có mục tiêu phát triển nhà xã hội cao hàng đầu cả nước với 56.200 căn. Tuy nhiên, 4 năm qua, thành phố hoàn thành chưa đến 21% chỉ tiêu đề ra. Năm ngoái, thành phố chỉ có một dự án nhà ở xã hội cho thuê được cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, việc phát triển nhà xã hội của thủ đô chuyển biến tích cực, khi nhiều dự án được triển khai và mở bán. Nguồn cung nhà xã hội phục hồi nhưng giá sản phẩm lại có xu hướng tăng, với hầu hết dự án mới đều có giá trên 20 triệu đồng một m2.

Anh Tú