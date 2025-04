Hà Nội bắn pháo hoa trong hai ngày 22 và 27/4

Thành phố tổ chức bắn pháo hoa vào hai ngày 22 và 27/4 tại khu vực đường đua F1 (quận Nam Từ Liêm) và công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng).

Tối 21/4, UBND thành phố Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa để chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), tạo không khí phấn khởi và đoàn kết trong nhân dân Thủ đô.

Pháo hoa ở Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm chào mừng năm mới 2025 lúc 0h ngày 1/1/2025. Ảnh: Ngọc Thành

Tại khu vực đường đua F1 (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm), pháo hoa được bắn vào tối 22/4, kéo dài 15 phút từ 21h45 đến 22h. Màn trình diễn sẽ kết hợp pháo hoa tầm cao (500 quả), pháo hoa tầm thấp (150 giàn) và hỏa thuật (12 mạch phun đồng loạt, 240 ống phun các màu).

Điểm bắn pháo hoa thứ hai được bố trí tại khu vực sân khấu Đa năng Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng), diễn ra vào tối 27/4, cũng trong khoảng thời gian 21h45 đến 22h. Tại đây, 600 quả pháo hoa tầm cao sẽ được bắn cùng 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

UBND thành phố Hà Nội đã giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa và phối hợp với Công an Thành phố để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, cũng như an toàn tuyệt đối trước, trong và sau các buổi bắn pháo hoa.

Võ Hải