GS Tạ Ngọc Tấn: Việt Nam có cơ sở hoàn thành hai mục tiêu 100 năm

GS Tạ Ngọc Tấn cho rằng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng 14 đặt quyết tâm tăng trưởng từ 10% để thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm là có cơ sở thực tiễn và khả thi.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền Đại hội Đảng 14 ngày 30/12, GS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đã dành 1,5 giờ trình bày chuyên đề Một số vấn đề mới trong quá trình chuẩn bị và nội dung văn kiện trình Đại hội.

Theo ông, dự thảo văn kiện xác định mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt hai mục tiêu này, dự thảo đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt 55%; chỉ số phát triển con người đạt 0,8.

GS Tạ Ngọc Tấn phân tích có ba cơ sở cho thấy Việt Nam có thể đạt tăng trưởng hai con số từ năm 2026. Thứ nhất, Việt Nam từng có giai đoạn tăng trưởng cao, tiệm cận 10%, đặc biệt vào cuối những năm 1990. Thực tiễn này để lại nhiều bài học về điều hành kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực và thúc đẩy sản xuất, có thể vận dụng trong bối cảnh hiện nay.

Thứ hai, dù tăng trưởng chung của cả nước chưa đạt hai con số, một số địa phương đã ghi nhận mức tăng rất cao như Bình Dương, Quảng Ninh. Nhiều tỉnh, thành khác cũng đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm tới, cho thấy dư địa và tiềm năng trong nước vẫn còn nếu khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Thứ ba, kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều nền kinh tế đã duy trì tăng trưởng hai con số trong nhiều năm để vươn lên trở thành nền kinh tế phát triển, điển hình như Hàn Quốc, Trung Quốc và một số vùng lãnh thổ, nền kinh tế ở Đông Á.

GS Tạ Ngọc Tấn phát biểu chiều 30/12. Ảnh: Như Ý

Đột phá về khoa học công nghệ là động lực trung tâm

Theo GS Tạ Ngọc Tấn, dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng 14 có nhiều nội dung mới. Lần đầu tiên, lý luận về đường lối đổi mới được đưa vào văn kiện. Dự thảo đặt vấn đề xây dựng thể chế đồng bộ để phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong đó thể chế chính trị giữ vai trò then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, các thể chế khác có vai trò quan trọng.

Dự thảo cũng xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia làm động lực chính; phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng. Đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục, đào tạo được xác định là động lực trung tâm của phát triển trong kỷ nguyên mới, cùng với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống toàn diện của nhân dân.

Ngoài ra, dự thảo nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh; hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ba đột phá chiến lược được xác định gồm thể chế, đặc biệt là pháp luật; nhân lực chất lượng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Lần đầu tiên, nhiệm vụ bảo vệ môi trường được đặt ngang với phát triển kinh tế, xã hội; đối ngoại, hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh được xác định là trọng yếu, thường xuyên.

Đại hội Đảng 14 dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 25/1/2026, với 1.588 đại biểu tham dự. Đại hội sẽ xem xét, thông qua Báo cáo nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 và thảo luận, thông qua 4 văn kiện chính gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13.

Vũ Tuân