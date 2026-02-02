GS Nguyễn Xuân Thắng: Cần xây dựng chỉ số niềm tin xã hội

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị thiết lập chỉ số niềm tin xã hội, đồng thời có cơ chế thay ngay cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội thảo "Những giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống" sáng 2/2, Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng cho rằng để hoàn thành các mục tiêu phát triển, trong đó có tăng trưởng kinh tế trên 10% từ năm nay, cần thiết lập cơ chế giám sát thực thi bằng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc theo chỉ số hiệu quả.

Mỗi cấp, mỗi ngành phải lấy sản phẩm đầu ra làm căn cứ xây dựng chỉ số đánh giá, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Ở Trung ương, chỉ số này gắn với xây dựng thể chế và tạo động lực phát triển; ở địa phương cần tập trung vào môi trường đầu tư và năng lực tổ chức thực thi.

Ông nhấn mạnh cần có chỉ số niềm tin xã hội để đo lường hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân. Cùng với đó là cơ chế xử lý cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Người không làm được việc phải được thay thế kịp thời, không để cản trở tiến trình phát triển; đồng thời xác lập ngưỡng đánh giá theo mức độ hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương lưu ý trong quá trình thực hiện phải bảo đảm tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng. Muốn vậy, cần có hệ thống chỉ số đánh giá cho người đứng đầu, đồng thời xem xét xây dựng chương trình hành động cá nhân để cam kết trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ông cho rằng cách làm này sẽ khắc phục tình trạng nhiệm vụ đề ra nhưng triển khai chậm hoặc không đến nơi đến chốn.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, cơ chế giám sát công khai, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện phải được thiết lập. Người làm tốt phải được khen thưởng, người làm kém phải bị xử lý và đưa ra khỏi vị trí không phù hợp. Mỗi cấp, mỗi cơ quan có đầu mối chịu trách nhiệm, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Ông nhấn mạnh tinh thần Đại hội XIV là đại hội hành động, tập trung khắc phục khâu yếu về tổ chức thực hiện. Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc, ông cho rằng yêu cầu đặt ra là nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt và làm đến cùng. Để thực hiện được, mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, nguồn lực và kết quả có thể đo đếm.

Về mục tiêu phát triển, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, song trước mắt cần đạt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Muốn vậy, ngay từ năm nay phải phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số. Cách làm cũ chậm triển khai, nửa nhiệm kỳ mới bắt đầu không còn phù hợp, mà phải bắt tay vào thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ông cũng lưu ý tất cả cơ quan, đơn vị phải lấy kết quả thực chất làm thước đo duy nhất, thay vì chạy theo hình thức, phong trào hay số lượng văn bản, hội nghị.

Giáo sư Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, dẫn lại quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Do đó nếu không lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tầm, có trách nhiệm và thực sự chí công vô tư thì khó hoàn thành các nhiệm vụ lớn đặt ra.

Ông đề xuất xây dựng cơ chế lựa chọn cán bộ dựa trên tiêu chuẩn, công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng cục bộ, cá nhân chủ nghĩa. Việc trao quyền cho cán bộ lãnh đạo phải gắn chặt với trách nhiệm và đạo đức công vụ. Cán bộ không chỉ cần có năng lực mà còn phải có sức bền, tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với công việc, với người dân.

Giáo sư Tạ Ngọc Tấn cũng nhấn mạnh chính sách đãi ngộ phải tương xứng, không chỉ với chuyên gia giỏi mà cả đội ngũ làm việc ở cơ sở trong hệ thống chính trị.

