GRDP bình quân đầu người TP HCM gấp 1,7 lần cả nước

GDRP bình quân đầu người của thành phố năm 2025 ước đạt 220 triệu đồng, khoảng 8.944 USD, gấp 1,7 lần cả nước và hướng đến 14.000-15.000 USD vào năm 2030.

Thông tin được ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP HCM, nói tại họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 8/10.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP HCM, thông tin tại họp báo, chiều 8/10. Ảnh: An Phương

Theo đó, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của TP HCM sau hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu ước tính 3,03 triệu tỷ đồng, tương đương 123 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người của TP HCM năm 2025 là 220 triệu đồng, khoảng 8.944 USD, gấp 1,7 lần cả nước.

Đại hội Đảng bộ TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, con số này đạt 14.000-15.000 USD. Trong 5 năm tới, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%. Tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP, bố trí ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Thu ngân sách của thành phố năm nay dự kiến được 737.000 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng thu ngân sách quốc gia.

Theo ông Dương Anh Đức tầm nhìn đến năm 2045, TP HCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, có chất lượng sống cao. Giai đoạn 2025-2030, tập trung xây dựng thành phố thành nơi đáng sống, mỗi người dân được bảo đảm cơ hội phát triển, chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường...

Ngoài chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người, Đại hội cũng đề ra nhiều chương trình và mục tiêu cụ thể để nâng cao chất lượng sống người dân. Ví dụ, đến năm 2030, bình quân 10.000 dân sẽ có 35,1 giường bệnh, 21 bác sĩ và 35 điều dưỡng.

Từ năm sau, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe...

Đặc biệt, thành phố triển khai Chiến lược thích ứng già hóa dân số, hình thành hệ thống cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi.

Khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Về giáo dục, TP HCM cũng đặt mục tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân và không còn hộ nghèo, cận nghèo. Thành phố tiếp tục thực hiện kế hoạch đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và đưa giáo dục đào tạo của thành phố đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á trước năm 2030...

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM diễn ra từ ngày 13-15/10 với 550 đại biểu, gồm 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định. Đại hội không sử dụng tài liệu giấy, trừ tài liệu mật; mỗi đại biểu được phát máy tính bảng để tra cứu thông tin. Văn phòng Thành ủy đề nghị không tặng hoa, quà chúc mừng. Phiên khai mạc truyền hình trực tiếp và kết nối bốn điểm cầu, trong đó có Côn Đảo.

Lê Tuyết