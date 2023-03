GosuCorp góp mặt trong Ngày hội Game Việt Nam 2023

TP HCMGian hàng của Gosu Corp tại Vietnam Gameverse 2023 mang đến nhiều phần quà giá trị, giftcode, trang bị game... cho người dùng trong hai ngày 1-2/4.

Tại Ngày hội Game Vietnam - Vietnam Gameverse 2023, Gosu Corp góp mặt trong hầu hết các hoạt động chính của sự kiện. Ông Lê Thanh Minh, Chủ tịch Gosu Corp, là một trong các giám khảo đánh giá và chấm điểm cho hạng mục của Vietnam Game Awards.

Gian hàng của Gosu tại triển lãm Game Expo sẽ mở cửa liên tục trong hai ngày 1-2/4. Tại đây, độc giả và các khách mời có thể chụp ảnh check in, quét mã QR hoặc tham gia trải nghiệm trực tiếp các game do Gosu phát hành để nhận những phần quà như áo thun, móc khóa, trang bị trong game hoặc giftcode giá trị. Công ty còn dành tặng một phần quà đặc biệt cho độc giả may mắn trong phần trò chơi lớn.

Trước thềm diễn ra sự kiện, ông Lê Thanh Minh đánh giá cao nỗ lực của ban tổ chức khi tạo ra một sân chơi cho cộng đồng những người đam mê trò chơi điện tử thoải mái giao lưu, thi đấu và chia sẻ kinh nghiệm.

Ông Lê Thanh Minh, Chủ tịch Gosu Corp. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ông, chuỗi hoạt động xuyên suốt từ tháng 2 đến nay của chương trình đa dạng với các thông tin hữu ích, truyền cảm hứng dến các doanh nghiệp trong ngành. Đồng thời, những sự kiện tôn vinh ngành game trong nước như Vietnam Gameverse cũng là nguồn động lực lớn thôi thúc các bạn trẻ có đam mê trong lĩnh vực này theo đuổi ước mơ nghề nghiệp.

Chủ tịch Gosu Corp cho biết những năm gần đây Việt Nam không thiếu những sự kiện họp mặt, giao lưu, thi đấu... dành riêng cho game thủ và các nhà phát hành, song quy mô tổ chức chưa lớn và chưa đủ lan tỏa.

Nay với Vietnam Game Awards - giải thưởng bình chọn nhằm vinh danh các tựa game và cộng đồng chơi game nổi bật trong năm, Ngày hội Game Việt Nam đã góp phần thổi luồng gió mới, thôi thúc các studio và nhà phát hành game có thêm động lực phát triển, sáng tạo và bứt phá.

"Ngoài giúp thúc đẩy các doanh nghiệp, studio hoạt động trong lĩnh vực game phát triển, Ngày hội Game Việt Nam 2023 còn cho họ thấy những sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của mình đang dần được xã hội quan tâm, ghi nhận và trân trọng. Đây cũng là dịp để các đơn vị phát hành trong và ngoài nước giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau", vị lãnh đạo nói thêm.

Gosu sở hữu các studio riêng chuyên nghiên cứu, phát triển sản phẩm game, dịch vụ giải trí điện tử... đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước lẫn quốc tế. Ảnh: Quỳnh Trần

Đó cũng là lý do Gosu Corp quyết định đồng hành và góp mặt với vai trò nhà tài trợ kiêm ban giám khảo cho toàn chuỗi sự kiện. Các giá trị, thông điệp Vietnam Gameverse mong muốn truyền tải cho thấy sự tương đồng với định hướng và tôn chỉ hoạt động của tập đoàn.

Ngoài tập trung phát hành và nghiên cứu sáng tạo các sản phẩm giải trí, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước, Gosu còn mở rộng ra thị trường quốc tế. Hiện đơn vị hợp tác với các doanh nghiệp tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Định hướng kinh doanh tập đoàn hướng đến là luôn nắm quyền chủ động về sản phẩm, đảm bảo mục tiêu phát triển, vận hành. Song song với đó, Gosu còn sở hữu sản phẩm IP riêng, định hình thương hiệu độc quyền, tập trung xây dựng hệ thống nền tảng để kết nối bền vững và lâu dài.

Với sứ mệnh "mang niềm vui đến cho mọi người", Gosu cho biết luôn đầu tư mang đến những sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, chất lượng. Công ty xem ba yếu tố: sáng tạo - chủ động - văn minh là kim chỉ nam cho cách hoạt động xoay quanh ngành game và cộng đồng game thủ Việt. Tập đoàn còn kiến tạo môi trường làm việc cởi mở, gắn kết, thân thiện.

Không gian làm việc rộng mở tại Gosu Corp cho phép nhân sự thoải mái trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến lẫn nhau. Ảnh: Quỳnh Trần

"Tại Gosu, mọi ý kiến của các cá nhân đều được ghi nhận. Đơn vị đề cao đóng góp của mỗi nhân sự, duy trì tinh thần khởi nghiệp và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới", ông Lê Thanh Minh, Chủ tịch Gosu chia sẻ.

Thy An