Góp áo, cờ đỏ sao vàng tặng trẻ vùng cao sau Quốc khánh

Hà NộiHoàng Dũng đã nhận được gần 300 chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng chỉ sau vài giờ đăng bài trên mạng xã hội, sáng 3/9.

Dũng, 21 tuổi, ở Hà Nội nảy ý tưởng thu gom những chiếc áo không còn dùng đến để tặng trẻ em vùng cao, khi thấy nhiều gia đình mua trong dịp 80 năm Quốc khánh. Anh mong các em có thể mặc áo cờ đỏ sao vàng để hòa chung không khí ngày độc lập của đất nước, cảm nhận niềm tự hào và sự gắn kết của người Việt.

Chàng trai 21 tuổi dự kiến gom 200 áo trong một tháng nhưng kết quả vượt ngoài mong đợi. Là quản trị viên của nhóm "Fandom yêu nước" với gần 10.000 thành viên, bài viết của Dũng nhanh chóng được lan tỏa. Toàn bộ số áo nhận được, anh sẽ trao tận tay học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang.

Dũng dự định tiếp tục kêu gọi quyên góp thêm quần áo mùa đông và đồ dùng học tập cho các em.

Hoàng Dũng gấp áo in hình cờ Tổ Quốc, chuẩn bị đóng gói gửi tặng học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang, chiều 3/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chiều 2/9, chị Mai Lan, 51 tuổi, ở huyện Hoài Đức, bắt đầu kêu gọi quyên góp cờ, áo, mũ, khăn để gửi tặng trẻ em vùng biên giới Điện Biên. Chị và bạn bè đang chuẩn bị chương trình Trung thu cho trẻ em xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Ban đầu định gom vài chục chiếc làm đồng phục biểu diễn, nhưng bài đăng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.

"Hình ảnh lá cờ tung bay nơi cột mốc biên giới là biểu tượng chủ quyền thiêng liêng. Giờ tôi muốn mang màu cờ sắc áo đó đến cho các em, để các em mặc đến trường", chị Lan nói.

Khảo sát của VnExpress ghi nhận các hội nhóm như "Cho tặng đồ miễn phí Hà Nội", "Concert quốc gia A80" hoạt động thu gom áo, cờ đỏ sao vàng và phụ kiện đi kèm diễn ra từ chiều 2/9. Nhiều tài khoản cá nhân đăng bài cho tặng, trong khi số khác đứng ra làm đầu mối kêu gọi. Dưới mỗi bài đăng, hàng trăm bình luận hỏi địa chỉ hoặc đề nghị gửi tặng thêm các vật phẩm khác như cờ Tổ quốc, cờ Đảng, khăn quàng đỏ.

Nón, cờ dây treo, quạt, cùng bánh và nước được chị Thu Thủy và con gái 8 tuổi ở phường Đống Đa đóng gói trong chiều 3/9, chuẩn bị gửi tặng trẻ em vùng cao. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chiều 3/9, chị Nguyễn Thu Thủy, 36 tuổi, ở phường Đống Đa, cùng con gái 8 tuổi gỡ những dây cờ trang trí trong nhà cùng 20 chiếc quạt vải và 20 quả bóng bay hình cờ đỏ sao vàng để đóng gói, gửi về điểm tập kết ở phường Ngọc Hà, trước khi gửi lên vùng cao.

Chị còn gửi kèm 48 chai nước khoáng và bánh kẹo nhờ các nhóm từ thiện chuyển lên cho các em học sinh.

Chị Thủy thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng nên lập tức hưởng ứng những sáng kiến ý nghĩa này. "Những vật phẩm này rất đáng trân trọng nhưng ít có dịp sử dụng. Việc thu gom sau lễ để tặng các con là việc làm thiết thực, lan tỏa tinh thần yêu nước", chị nói.

Theo chị, dù cờ đỏ sao vàng là hình ảnh quen thuộc, không phải em nhỏ nào ở vùng cao cũng có cơ hội được mặc chiếc áo hay cầm trên tay lá cờ mang biểu tượng Tổ quốc.

"Đây là cách người miền xuôi góp một chút tấm lòng, để những vật phẩm tuy đã qua sử dụng nhưng vẫn vẹn nguyên giá trị nhân văn và ý nghĩa", chị Thủy nói.

Ngoài việc kêu gọi trên mạng xã hội, một số người còn tự đi thu gom từ các khu phố. Ngày 1/9, chị Thùy Trang, ở Long Biên, đăng bài trên một hội nhóm chuyên tiếp nhận đồ chơi cũ để xin các vật phẩm cổ động. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Ngoài lập hai điểm tiếp nhận ở nội thành Hà Nội, nhóm chị Trang cũng chủ động đi thu nhặt những lá cờ bị rơi hoặc được người dân bỏ lại sau lễ, mang về giặt sạch để gửi đến thầy trò ở Điện Biên.

"Tôi hy vọng có nhiều điểm nhận được thành lập để thuận tiện cho mọi người gửi đồ. Mục đích chính là để lá cờ Tổ quốc được tiếp tục hành trình đầy tự hào của mình", chị Trang nói.

Nga Thanh - Quỳnh Nguyễn