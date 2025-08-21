Giới trẻ được truyền cảm hứng từ cách Hari Won vượt qua bệnh tật

Nhiều bạn trẻ được truyền cảm hứng chủ động bảo vệ sức khỏe sau khi biết hành trình hơn 10 năm vượt qua ung thư của Hari Won.

Mới đây, ca sĩ - diễn viên Hari Won trong vai trò là người truyền cảm hứng cho chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" đã có những chia sẻ về câu chuyện mắc ung thư cổ tử cung ở tuổi 27. Khi nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư, Hari Won bị sốc nặng. Nữ ca sĩ trải qua hai lần phẫu thuật cắt bỏ phần tử cung có tế bào ung thư. Trải qua 2 lần tiếp nhận phẫu thuật điều trị khiến khả năng mang thai bị ảnh hưởng. Điều này cũng khiến ước mơ làm mẹ của nữ ca sĩ gặp khó khăn.

"Gặp những em bé dễ thương, Hari Won rất yêu quý và có đôi chút đượm buồn. Nhưng giờ tôi thả lỏng bản thân và không còn suy nghĩ về chuyện này nhiều", bà xã MC Trấn Thành chia sẻ.

Hari Won đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình điều trị ung thư cổ tử cung. Ảnh: Quỳnh Trần

Hành trình vượt qua ung thư cổ tử cung của Hari Won đã nhận được sự quan tâm và đồng cảm của rất nhiều người trẻ, nhất là giới nữ. Thùy Dung (35 tuổi, Hà Nội) vừa trải qua một lần mổ cắt cổ tử cung vì có tế bào ung thư. Dung cũng mất mẹ vì căn bệnh này. "Nghe tâm sự của Hari Won khiến tôi nhớ lại thời gian điều trị bệnh. Thật sự sợ hãi và ám ảnh. Nên các bạn nữ hãy quan tâm sức khỏe bản thân trước khi quá muộn, thương những người phụ nữ mắc phải căn bệnh quái ác này", Dung viết bên dưới bài đăng chia sẻ của Hari Won.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hầu hết các trường hợp ung thư cổ tử cung (gần 100%) đều liên quan đến các týp vi rút HPV nguy cơ cao. HPV là loại vi rút gây u nhú ở người, lây truyền phổ biến qua đường tình dục và một số các con đường khác. Mặc dù phần lớn các trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng và tự đào thải, nhưng việc nhiễm dai dẳng là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung và một số các bệnh lý tiền ung thư, ung thư nguy hiểm khác ở cả nam và nữ.

Thu Trang (29 tuổi, Hà Nội) cũng đang điều trị ung thư cổ tử cung. Cô chia sẻ may mắn không phải trải qua phẫu thuật như Hari Won nhưng cũng cần kiểm tra định kỳ để có thể phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro tiến triển có thể xảy ra. Trang được bác sĩ giải thích ung thư cổ tử cung có nguyên nhân gây ra chủ yếu bởi các týp HPV nguy cơ cao (còn gọi là các týp sinh ung thư). Đường lây truyền phổ biến của vi rút này qua đường tình dục, tuy nhiên không phải ai nhiễm HPV hay mắc các bệnh lý liên quan đến HPV như ung thư cổ tử cung là những người có lối sống không nề nếp.

"Tôi cũng có thời gian không chấp nhận sự thật mình mắc bệnh. Tôi nghĩ sao mình sống ngoan ngoãn đúng mực mà vẫn gặp những biến cố như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy vẫn may mắn khi phát hiện bệnh giai đoạn sớm, có nhiều thời gian điều trị", nữ nhân viên văn phòng nói.

Theo Trang, ngày trước tầm soát ung thư cổ tử cung ở Việt Nam chưa phổ biến nên nhiều người khi phát hiện ra bệnh đều ở tình trạng đã muộn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và cả tính mạng. Hiện với sự tiến bộ của y học, mọi người nên tầm soát định kỳ nhằm phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung để điều trị kịp thời.

Trong khuôn khổ Chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV", câu chuyện đối mặt và vượt qua căn bệnh ung thư cổ tử cung của Hari Won đã truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ. Nữ ca sĩ nhấn mạnh, các bạn trẻ nên chủ động bảo vệ bản thân, góp phần hạn chế những rủi ro sức khỏe. Hiện nay, nhiều biện pháp hiệu quả có thể áp dụng để dự phòng HPV và các bệnh lý liên quan, như: giữ lối sống lành mạnh, vận động thể lực, quan hệ tình dục an toàn, tiêm vắc xin HPV tại các cơ sở y tế, hay thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ...

Yên Chi