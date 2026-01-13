Giới thiệu Bí thư Thành ủy Hà Nội, TP HCM ứng cử đại biểu Quốc hội

Cử tri cơ quan Thành ủy Hà Nội và TP HCM nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc và Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Sáng 13/1, cơ quan Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc, 62 tuổi, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ban Thường vụ cũng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đông, 57 tuổi, Phó bí thư Thành ủy, ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 17.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Hoàng Phong

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; quan tâm thúc đẩy hoàn thiện cơ chế đặc thù cho Thủ đô, tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; và tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn kìm hãm phát triển, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Ông nhấn mạnh dù ở cương vị nào cũng sẽ nêu cao trách nhiệm, nêu gương, nói đi đôi với làm; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị Thủ đô trong sạch, vững mạnh, tiên phong, mẫu mực.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy 100% cử tri có mặt đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và ông Nguyễn Trọng Đông ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 17.

Theo nghị quyết về số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội, Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử với 32 đại biểu được bầu.

Cũng trong chiều nay, Văn phòng Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM, được 100% cử tri nhất trí giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tại hội nghị gặp gỡ văn nghệ sĩ, tháng 10/2025. Ảnh: An Phương

Phát biểu tại hội nghị, ông Quang cam kết nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm và trúng cử sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, gắn bó với cử tri và phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Quang, 59 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông có nhiều năm công tác tại Tây Ninh, trải qua nhiều vị trí và từng là Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 2/2019, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM. Hơn hai năm sau, ông làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 1/2023, Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm ông giữ chức Phó thủ tướng. Tháng 8/2024, ông được phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương).

Sau 5 năm rời TP HCM, ông Quang được điều động trở lại giữ cương vị Bí thư Thành ủy TP HCM. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV.

Võ Hải - Lê Tuyết