Giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ngày 13/1, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Bên cạnh bà Bùi Thị Minh Hoài, nhân sự được giới thiệu ứng cử gồm Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga và Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học.

Hai Trưởng ban của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ, giới thiệu ứng cử đại biểu chuyên trách Quốc hội khóa 16 gồm ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo và bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của các nhân sự, cử tri nhận định người ứng cử có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực công tác, bảo đảm trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Hội nghị có 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu các nhân sự trên tham gia ứng cử.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

Thay mặt những người được giới thiệu, Phó chủ tịch Hà Thị Nga cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Đảng ủy và Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tín nhiệm, giới thiệu. Bà cam kết thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị.

Bà nhấn mạnh sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội theo quy định, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời mỗi đại biểu là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

