Giây phút ông Trump nhận thông báo 'thỏa thuận Gaza cận kề'

Video mới công bố cho thấy Ngoại trưởng Rubio xen vào cuộc họp ở Nhà Trắng, gửi ghi chú cho Tổng thống Trump về thỏa thuận hòa bình Gaza.

Tổng thống Donald Trump ngày 8/10 chủ trì cuộc họp tại Nhà Trắng về Antifa, thuật ngữ chỉ các nhóm cánh tả cực đoan mà ông cáo buộc đang kích động biểu tình bạo lực tại nhiều thành phố ở Mỹ. Cuộc họp có mặt Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cùng một số quan chức khác.

Khi cuộc họp diễn ra hơn một giờ, Ngoại trưởng Marco Rubio bất ngờ xuất hiện và đứng ở góc phòng, khiến Tổng thống Trump chú ý. "Vào đây nào Marco. Chúng ta có thêm thông tin gì về Trung Đông không?", ông hỏi.

Giây phút ông Trump nhận ghi chú thông báo 'thỏa thuận Gaza cận kề' Ngoại trưởng Rubio chuyển ghi chú cho Tổng thống Trump giữa cuộc họp. Video: WSJ/Reuters

Ngoại trưởng Rubio tiến đến và ngồi vào ghế trống của Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles. Ông nói "có thông tin muốn thông báo", nhưng sẽ chờ đến khi báo giới rời đi.

Ông Rubio sau đó lấy bút viết lên giấy ghi chú, rồi chuyển nó cho Tổng thống Trump. Ảnh do một phóng viên chụp lại cho thấy ghi chú có nội dung "rất cận kề" và "ngài cần phê duyệt sớm bài đăng trên Truth Social để có thể là người đầu tiên thông báo về thỏa thuận". Ngoại trưởng Mỹ còn chủ động tiến đến nói nhỏ điều gì đó với Tổng thống Trump.

"Tôi vừa nhận ghi chú từ Ngoại trưởng, viết rằng chúng ta rất gần một thỏa thuận ở Trung Đông và họ sẽ sớm cần đến tôi. Do đó, chúng tôi chỉ nhận thêm một hai câu hỏi nữa", ông Trump nói sau đó.

Biểu cảm của Tổng thống Trump khi đọc ghi chú do Ngoại trưởng Rubio gửi tại Nhà Trắng ngày 8/10. Ảnh: AP

Khoảng hai giờ sau khi nhận ghi chú, ông Trump đăng bài viết trên Truth Social rằng Israel - Hamas đã nhất trí về giai đoạn một của thỏa thuận hòa bình, xoay quanh vấn đề thả con tin và rút quân.

"Điều này có nghĩa là toàn bộ con tin sẽ sớm được thả, Israel sẽ rút quân về ranh giới đã được thống nhất. Đây là những bước đầu tiên hướng tới nền hòa bình vững chắc, bền lâu và vĩnh cửu", ông chủ Nhà Trắng viết. Ông mô tả đây là "ngày trọng đại với thế giới Arab và Hồi giáo, Israel, các quốc gia láng giềng và Mỹ".

Israel và Hamas cũng xác nhận thông tin. Nhóm vũ trang kêu gọi ông Trump và các quốc gia trung gian đảm bảo Israel thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo ông Benjamin Netanyahu sẽ triệu tập cuộc họp chính phủ trong ngày 9/10 để thông qua thỏa thuận.

Kênh Channel 12 của Israel cho biết thỏa thuận sẽ được ký vào 12h ngày 9/10 (16 giờ Hà Nội) tại Cairo, Ai Cập.

Như Tâm (Theo AP, Guardian)